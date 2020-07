Bohaterowie popkultury jak Pokemony? Podstawowe formy oraz ich ewolucje

Fb.com/Ry-Spirit's Art

Gry z kieszonkowymi stworkami do dziś są niezwykle popularne. Fani uwielbiają porównywać statystyki swoich Pokemonów oraz łapać te, które są podobnego typu. Najwięcej frajdy daje jednak moment, gdy uda się doprowadzić do ewolucji swojego pupila. Jak wyglądałyby postaci znane z innych popularnych światów, gdyby zestawić je w podobny sposób, co Pokemony?

Artysta internetowy Ry-Spirit tworzy na swoim profilu na Facebooku grafiki, które przedstawiają przeróżnych bohaterów: Disneya, Lucasfilm lub... Kubusia Puchatka. Następnie spróbował ukazać własną wizję ich ewoluowanie z podstawowej do najwyższej formy. Zobaczcie, jak mogliby w takim wypadku prezentować się znani bohaterowie:

Popkulturowe postacie - ewolucje w stylu Pokemon

1. Myszka Miki