Reżyserzy, którzy mogli nakręcić znane filmy komiksowe [GALERIA]

Z filmami jest tak, że jeśli długo wyczekiwana produkcja okaże się słabym filmem, to zastanawiamy się, co by było, gdyby za projekt wziął się inny reżyser. Natomiast jeśli film jest świetny, to nie wyobrażamy sobie, aby za kamerą mógł stanąć ktoś inny niż dany twórca. Widowiska komiksowe zajmują szczególne miejsce w tej kwestii, ponieważ fani graficznego pierwowzoru mają już pewne, ukształtowane wyobrażenie o tym jakby mogła wyglądać filmowa adaptacja danego dzieła, historia i poszczególne postacie. Dlatego trudno jest zadowolić wszystkich wielbicieli i reżyser musi bardzo się starać, aby jego wizja się sprawdziła. Wobec tego wytwórnie przy tak dużych projektach przywiązują dużą wagę do wyboru twórcy i przez ten etap przewija się spore grono filmowców.

Postanowiłem przyjrzeć się znanym filmom komiksowym i reżyserom, którzy mogli nakręcić dany film. Niektóre wczesne wybory wytwórni mogą Was zaskoczyć. Efekty moich poszukiwań możecie obejrzeć w poniższej galerii.