Premiera książki Play Nice o kulisach pracy w Blizzardzie

Oparte na ponad 300 wywiadach z obecnymi i byłymi pracownikami, Play Nice odsłania kulisy 33-letniej historii Blizzarda – historii pełnej kreatywności, frustracji, piękna i zdrady. Nowy reportaż Jasona Schreiera w Polsce ukazał się nakładem Wydawnictwa SQN.

Dla fanów gier wideo nazwa Blizzard Entertainment kiedyś oznaczała perfekcję. Renomowane studio stojące za klasykami takimi jak Diablo i World of Warcraft słynęło z tego, że stawiało radość z grania ponad wszystko. To, co zaczęło się jako marzenie dwóch studentów UCLA – tworzenie gier, w które sami chcieli grać – przerodziło się w gamingowe imperium z tysiącami pracowników, milionami fanów i miliardowymi przychodami.

Jednak w 2013 roku, gdy Blizzard anulował jeden ze swoich najbardziej oczekiwanych projektów, Bobby Kotick, budzący kontrowersje prezes korporacyjnej spółki matki Activision, otrzymał pretekst do ograniczenia niezależności Blizzarda. Activision zaczęło przejmować kontrolę nad firmą od środka. Niedopracowane gry, katastrofalne wpadki PR-owe, masowe zwolnienia i wstrząsający pozew zniszczyły reputację Blizzarda.

Książka Play Nice. Powstanie, upadek i przyszłość Blizzarda to wciągająca opowieść o tym, co tak naprawdę znaczy „krwawić na niebiesko” i jak wygląda starcie bezlitosnej pogoni za zyskiem z artystycznym idealizmem.

Książka została wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami i liczy 416 stron.

Play Nice - okładka i opis książki

Źródło: SQN