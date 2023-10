Postacie z Harry'ego Pottera jako mugole w świecie The Office. Takich dziwactw AI jeszcze nie tworzyła

fot. the_ai_dreams (Instagram)

Reklama

Harry Potter to jedna z największych franczyzn filmowych wszechczasów, która mimo wielu lat od premiery pierwszej części, wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Na przestrzeni lat wielu artystów oddawało różnego rodzaju hołdy tej serii filmów, powstało wiele tekstów i dzieł poświęconych Hogwartowi, a już niedługo fani będą się przebierać za czarodziejów podczas Halloween.

Użytkownik Instagrama o pseudonimie the_ai_dreams postanowił kreatywnie podejść do świata magii wykreowanego przez filmowców. Stworzył grafiki postaci z Harry'ego Pottera, które znalazły się w świecie kultowego serialu The Office. Wykorzystał do tego sztuczną inteligencję, a efekty wydaje się naprawdę imponujące, a momentami też dziwaczne i niepokojące.

Zobaczcie poniżej, jak prezentują się Harry, Hermiona, Ron, Neville czy Draco Malfoy jako mugole w Biurze. Nie brakuje w tej galerii też postaci posługujących się Czarną Magią, jak Bellatriks Lestrange czy Voldemort. A wielu fanów pewnie zaskoczy wygląd Severusa Snape'a czy Hagrida.

Harry Potter - postacie w świecie The Office według sztucznej inteligencji

Ron Weasley

Zobaczcie też poniżej, jak sztuczna inteligencja widzi postacie z książek autorstwa J.K. Rowling. Niektóre prace zdumiewają, a inne zachwycają.

Harry Potter - wygląd postaci według opisu z książek

Syriusz Black

Harry Potter - postacie wg opisu z książek; sztuczna inteligencja potrafi zdumiewać

Harry Potter (film i książka)