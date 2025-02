materiały prasowe

Od dobrych kilku lat w sieci pojawiało się mnóstwo informacji na temat tego, że reboot kultowego serialu Buffy: Postrach wampirów jest w planach. Teraz w końcu doczekaliśmy się oficjalnych doniesień: stacja Hulu jest bardzo blisko zamówienia odcinka pilotowego, a jej włodarze polecili nawet skompletowanie zespołu scenarzystów.

Na tym jednak wcale nie koniec. W tytułowej roli w nowej odsłonie produkcji Buffy: Postrach wampirów ma powrócić Sarah Michelle Gellar. Pilot zostanie wyreżyserowany przez Chloe Zhao, laureatkę Oscara, odpowiedzialną wcześniej m.in. za Eternals i Nomadland (prywatnie wielką fankę oryginalnej produkcji), natomiast jego scenarzystkami są Nora i Lilla Zuckerkman, znane choćby z pracy nad serialem Poker Face.

Stacja Hulu i razem z nią sprawujące pieczę nad projektem studia 20th Television i Searchlight TV mają wielkie nadzieje w stosunku do projektu opisywanego jako "nowy rozdział uniwersum". Jest nawet prawdopodobne, że do obsady powrócą aktorki i aktorzy z serialu emitowanego na przełomie wieków.

W projekt w żadnym stopniu nie będzie zaangażowany twórca Buffy, Joss Whedon, od 4 lat uznawany w Hollywood za persona non grata. To właśnie on napisał scenariusz do pierwszego filmu z 1992 roku, jak również odpowiadał za serial z lat 1997-2003.

Data premiery i szczegóły fabularne nie są na razie znane.