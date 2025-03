Zwariowany świat Malcolma – oto aktorzy, którzy wracają w kontynuacji. Co wiemy o obsadzie?

fot. materiały prasowe

Jak donosi Variety, Christopher Masterson i Justin Berfield ponownie wcielą się w Francisa i Reese'a w kontynuacji kultowego sitcomu Zwariowany świat Malcolma. Erik Per Sullivan nie powróci w roli Dewey'ego – zastąpi go Caleb Ellsworth-Clark. Sullivan porzucił aktorstwo 15 lat temu.

Zwariowany świat Malcolma – obsada

Do obsady dołączają Anthony Timpano (Riverdale), Vaughan Murrae (The Way Home) oraz Keeley Karsten (Fabelmanowie). Timpano zagra najmłodszego brata Malcolma, Jamiego, Murrae wcieli się w młodszą siostrę tytułowego bohatera, Kelly, a Karsten zagra córkę Malcolma, która nosi imię Leah. W obsadzie jest jeszcze Kiana Madeira w roli dziewczyny Malcolma.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w tytułową rolę ponownie wcieli się Frankie Muniz, a Bryan Cranston i Jane Kaczmarek znów zagrają jego rodziców.

Zwariowany świat Malcolma – fabuła kontynuacji

Malcolm i jego córka zostają wciągnięci w rodzinny chaos, gdy jego rodzice nalegają, by wzięli udział w obchodach 40-lecia ich małżeństwa.

Kontynuacja serialu Zwariowany świat Malcolma powstaje dla Disney+ i ma liczyć cztery odcinki. Zdjęcia rozpoczną się w nadchodzących tygodniach w Vancouver.