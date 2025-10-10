Przeczytaj w weekend
4. sezon serialu Potwory w produkcji! Powróci aktor z wcześniejszej historii

4. sezon Potworów jest już w produkcji - sprawdźcie, kogo tym razem będzie dotyczyć historia i który z aktorów z poprzednich sezonów pojawi się ponownie w serialu.
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  netflix 
potwór
Potwór: Historia Eda Geina fot. Netflix
Netflix ogłosił, że produkcja 4. sezonu Potworów ruszyła w Los Angeles. Potwierdzono też, że gwiazda Potwór: Ed Gein, Charlie Hunnam powróci w kolejnej odsłonie antologii. 

Potwory - co wiadomo o 4. sezonie? 

Główną bohaterką nowego sezonu jest Lizzie Borden, która w 1982 roku została oskarżona o morderstwo swojego ojca oraz macochy w Massachusetts. Ostatecznie została uniewinniona, jednak jej postać do dziś pozostaje fascynacją w popkulturze. Do tej pory wielokrotnie pojawiała się w filmach, książkach czy komiksach.

Lizzie Borden zagra Ella Beatty, zaś Charlie Hunnam wcieli się w ojca Lizzie - Andrew Bordena. Ponadto w obsadzie znaleźli się Vicky Krieps jako Bridget Sullivan, Rebecca Hall jako Abby Borden, Billie Lourd jako Emma Borden oraz Jessica Barden jako Nance O’Neill. Max Winkler wyreżyseruje pierwszy odcinek. 

Trzy pierwsze sezony serialu Potwory dostępne są na Netflixie. Data premiery kolejnego nie została jeszcze potwierdzona. 

Miażdżąca krytyka serialu Potwór: Historia Eda Geina. To najsłabszy sezon serii

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  netflix 
potwór
