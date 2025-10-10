4. sezon serialu Potwory w produkcji! Powróci aktor z wcześniejszej historii

fot. Netflix

Netflix ogłosił, że produkcja 4. sezonu Potworów ruszyła w Los Angeles. Potwierdzono też, że gwiazda Potwór: Ed Gein, Charlie Hunnam powróci w kolejnej odsłonie antologii.

Potwory - co wiadomo o 4. sezonie?

Główną bohaterką nowego sezonu jest Lizzie Borden, która w 1982 roku została oskarżona o morderstwo swojego ojca oraz macochy w Massachusetts. Ostatecznie została uniewinniona, jednak jej postać do dziś pozostaje fascynacją w popkulturze. Do tej pory wielokrotnie pojawiała się w filmach, książkach czy komiksach.

Lizzie Borden zagra Ella Beatty, zaś Charlie Hunnam wcieli się w ojca Lizzie - Andrew Bordena. Ponadto w obsadzie znaleźli się Vicky Krieps jako Bridget Sullivan, Rebecca Hall jako Abby Borden, Billie Lourd jako Emma Borden oraz Jessica Barden jako Nance O’Neill. Max Winkler wyreżyseruje pierwszy odcinek.

Trzy pierwsze sezony serialu Potwory dostępne są na Netflixie. Data premiery kolejnego nie została jeszcze potwierdzona.

