Power Rangers - obsada kultowego serialu powraca po 30 latach. Zobacz, jak kręca odcinek specjalny!

fot. Netflix

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always to odcinek specjalny przygotowywany przez Netflixa z okazji 30. rocznicy kultowego Power Rangers z 1993 roku. Na potrzeby nowej historii ściągnięto tylu członków oryginalnej obsady, ile było to możliwe.

Power Rangers 3o lat później - zwiastun

Zapowiedź pokazuje, jak aktorzy kręcą odcinek, więc są ujęcia z planu oraz wypowiedzi o emocjonalnym powrocie po wielu latach do wspólnej pracy na planie. Szczegóły fabuły nie są znane, ale czytamy, że bohaterowie będą musieli zmierzyć się z zagrożeniem, które doskonale znają ze swojej przeszłości.

Power Rangers - obsada odcinka specjalnego

Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak:

David Yost - oryginalny Niebieski Ranger.

Walter Emanuel Jones - oryginalny Czarny Ranger

Catherine Sutherland - druga Różowa Ranger

Karan Ashley - druga Żółta Ranger

Johnny Yong Bosch - drugi Czarny Ranger

Steve Cardenas - drugi Czerwony Ranger

Barbara Goodson - jako głos czarnego charakteru zwanego Rita Repulsa

Richard Horvitz - głos robota Alpha 5

Na ekranie pojawią się też nowe postacie. Między innymi Charlie Kersh wcieli się w Minh, córkę oryginalnej Żółtej Ranger imieniem Trini. Grała ją nie żyjąca już Thuy Trang.

Power Rangers - premiera celebracji 30. lecia kultowego serialu odbędzie się 19 kwietnia 2023 roku na Netflixie.