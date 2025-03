Jason Momoa w swoim Braveheart! Zdjęcie zdradza klimat Chief of War - szczegóły serialu historycznego

Fot. Apple TV+

Reklama

Apple TV+ opublikowało oficjalne zdjęcie z serialu Chief of War, o którym Jason Momoa mówi, że jest to jego Braveheart. Historyczne widowisko liczy dziewięć odcinków i jest oparte na faktach. Ogłoszono, że premiera tytułu odbędzie się 1 sierpnia 2025 roku wraz z dwoma pierwszymi odcinkami.

Chief of War – o czym jest serial?

Historia została oparta na faktach z życia hawajskiego wojownika imieniem Ka’iama (w tej roli Jason Momoa), który stara się zjednoczyć wyspy hawajskie, by stanąć do walki z kolonizatorami pod koniec XVIII wieku. Dochodzi do krwawej wojny.

W serwisie Apple TV+ jest już strona serialu i dzięki temu możemy zobaczyć jeszcze jedno zdjęcie z Jasonem Momoą.

fot. zrzut ekranu z Apple TV+

Chief of War - kto w obsadzie?

W obsadzie Chief of War są także Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale‘o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka oraz Te Kohe Tuhaka.

Zack Snyder wraca do kina. Szykuje film o fighterze UFC

Chief of War - twórcy serialu

Serial został współtworzony przez Jasona Momoę oraz Thomasa Pa’a Sibbetta. Jest to pierwszy przypadek, gdy Momoa napisał scenariusz na mały ekran. W kinie robił to w filmie Droga do Palomy, a przy Ostatnia obława był współtwórcą historii. Showrunnerem jest Doug Jung, który pracował jako scenarzysta przy takich serialach jak Banshee, Gra pozorów i Mindhunter.

Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Justin Chon, a Jason Momoa stanął za kamerą finałowego odcinka. Dla aktora jest to drugi serial na platformie Apple TV+ po hicie See.