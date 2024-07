fot. materiały prasowe

Daniel LaRusso grany przez Ralpha Macchio to główny bohater serii Karate Kid i kontynuacji w postaci Cobra Kai. Z uwagi na jego obecność w nowym kinowym The Karate Kid obok Jackiego Chana można było założyć jakieś większe powiązania. Do tej pory nikt konkretnie nie powiedział, jak to ma wyglądać. Dopiero teraz współtwórca Cobra Kai, Josh Heal został o to zapytany i odpowiedział.

Cobra Ka i nowy Karate Kid - powiązania?

Heald potwierdził, że ekipa kreatywna serialu w ogóle nie jest związana z kinowym filmem i nic przy nim nie robi. Sugeruje on, że historia Daniela będzie odcięta i zamknięta bez powiązań z serialem. Pamiętajmy też, że brak ich powiązania oznacza, że nie mają żadnej wiedzy o tym, co jest w scenariuszu. Nie jest więc wykluczone, że osoby zatrudnione przez Sony Pictures mogły jakoś do historii Daniela nawiązać.

- To film Sony, My w pewnym sensie istniejemy w tym uniwersum, więc kończymy nasz serial. Ralph niebawem tam się udaje, by nakręcić swoje sceny. Nasz serial nie wprowadza fabularnie do filmu. Ta produkcja istnieje we własnej części uniwersum z postaciami Jackiego Chana i Ralpha. Daniel jest elementem łączącym układankę, ale w naszym sezonie nie ma nic pod kątem fabularnym czy rozwoju postaci, co miałoby mieć związek z filmem.

Nadal jednak nie mamy absolutnie żadnych większych szczegółów na temat kinowej produkcji i jak postrzegają ewentualny związek z serialem. Ogólny opis fabuły jest zgodny z duchem serii i tyle wiemy. Prace na planie trwają.