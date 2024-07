Tak Marvel połączy Deadpool & Wolverine z Loganem. Makabryczna scena dzieli i rozwściecza fanów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/cbr.com

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że w Szanghaju odbył się specjalny seans pierwszych 36 minut filmu Deadpool & Wolverine, dzięki czemu do sieci trafiło kilka spoilerów na temat najbliższej odsłony MCU. Jedną z rewelacji było to, że Marvel zamierza w "naprawdę brutalny" sposób połączyć swoje nowe dzieło z produkcją Logan z 2017 roku. Teraz najprawdopodobniej wiemy już, na czym miałoby polegać to połączenie.

W sieci już od jakiegoś czasu krążą spekulacje, że jedna ze scen zwiastuna, w której Deadpool przebywa z agentami TVA w lesie, rozgrywa się dokładnie w tym samym miejscu, w którym Wolverine stracił życie. Po chińskim pokazie poznajemy szerszy kontekst tej sekwencji, o czym raportuje niezależnie od siebie kilku scooperów. Pyskaty Najemnik miałby więc wpaść na nietypowy pomysł walki z pojawiającymi się w lesie wrogami: wykopie on z grobu zwłoki Logana, po czym zacznie wykorzystywać jego wykonane z adamantium kości jako broń w starciu.

Od razu zaznaczmy, że tę informację powinniśmy wciąż traktować w kategorii plotki. Wiemy jednak, że już teraz dzieli ona fanów w odbiorze: część z nich uważa całą sekwencję za udany żart, inni z kolei mówią o "zamachu na świętość".

Skok Deadpoola i Wolverine'a ma już większy kontekst

Z Chin docierają do nas również inne doniesienia. Jak się okazuje, zaprezentowany wczoraj w Państwie Środka zwiastun filmu Deadpool & Wolverine, który na pierwszy rzut oka nie zawierał żadnych nowych scen, w rzeczywistości ujawnia, że tytułowi bohaterowie w trakcie pokazywanego w rozmaitych materiałach skoku uciekają przed wszechpotężnym i znanym już z serialu Loki Aliothem. Co więcej, Marvel zdecydował się również na inną tonację kolorystyczną niektórych scen:

Marvel do Emmy Corrin: "Odpuść"

Z kolei Emma Corrin, ekranowa Cassandra Nova, w rozmowie z serwisem GQ wyjawiła, że w czasie wstępnych prac nad produkcją zaproponowała Marvelowi zatrudnienie dla siebie trenera personalnego, który pomógłby jej w fizycznej przemianie na potrzeby filmu. Przedstawiciele Domu Pomysłów w ramach odpowiedzi mieli stwierdzić, że aktorka powinna "odpuścić", a tego typu przygotowanie fizyczne nie jest w żaden sposób od niej wymagane.

Tymczasem ulice Los Angeles podbija już billboard przedstawiający filmowego Dogpoola:

materiały prasowe

Deadpool & Wolverine nadciągają - premiera filmu w Polsce już 26 lipca.