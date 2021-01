Powieści graficzne dla dorosłych w czasie pandemii sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Rekordy mangi

materiały prasowe

Jak donosi portal Newsrama, w roku 2020 odnotowano rekordową sprzedaż powieści graficznych dla dorosłych. Przez minione 12 miesięcy zakupiono aż 16,2 mln tego typu dzieł i to tylko w wersji drukowanej - to skok o 29,1% w stosunku do roku 2019. Prawdziwe triumfy w tej materii święciła manga: jej sprzedaż wzrosła o całe 43,7% rok do roku, co oznacza przyrost o blisko 3,7 mln zakupionych wersji drukowanych w porównaniu z rokiem 2019.

Serwis udostępnił również zestawienie najczęściej kupowanych tytułów. Co ciekawe, w pierwszej 10-tce aż połowę stanowią historie mangowe, jednak w walce o pozycję lidera musiały one ustąpić pola innej powieści. Zobaczcie sami:

Najlepiej sprzedające się powieści graficzne dla dorosłych w USA w 2020 roku

10. Uzumaki (autor: Junji Ito)

Spośród powyższych pozycji jedynie 3 debiutowały na rynku w przeciągu ostatnich 12 miesięcy; są to: My Hero Academia vol. 23 i vol. 24 oraz Stranger Planet.

W najbliższym okresie powinniśmy poznać inne zestawienia podsumowujące zeszły rok w materii sprzedaży, wśród nich to poświęcone komiksom.