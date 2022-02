Powrót do przyszłości: Christopher Lloyd o zwolnieniu ekranowego partnera i swojej roli

fot. Materiały Prasowe

Christopher Lloyd wspomina okres przed rozpoczęciem zdjęć do Powrotu do przyszłości. Aktor wcielił się w Emmetta Browna. W wywiadzie opublikowanym dla czasopisma GQ, Lloyd opowiada o szokującej zmianie, do której początkowo miał poważne zastrzeżenia.

Pewnego dnia cała ekipa została wezwana na spotkanie, na którym dowiedziała się o zwolnieniu Erica Stoltza. Wtedy też główną rolę Marty'ego McFly'a przejął Michael J. Fox. Christopher Lloyd był rozczarowany nie tylko utratą swojego partnera, ale także wyzwaniami związanymi z decyzją twórców.

Większość fanów wie, że Stoltz został zwolniony po sześciu tygodniach produkcji, ponieważ twórcy uznali, że nie pasuje do tej roli. Jego miejsce przejął Michael J. Fox i zawarł umowę, na mocy której pracował nad filmem w nocy. Dzięki temu miał czas na inne obowiązki i projekty. W dzień pojawiał się na planie popularnego sitcomu Family Ties.

Po prostu zdecydowali, że potrzebują kogoś z komediowym zacięciem. Stoltz jest wspaniałym aktorem, więc nie miałem pojęcia, że nadchodzi taka zmiana. Pewnej nocy kręciliśmy sekwencję początkową. W trakcie przerwy o pierwszej w nocy wiadomość przekazał nam Steven Spielberg. Naprawdę pracowałem nad tym, żeby moja postać dobrze wypadła. To był to początek i obawiałem się, że to już się nie uda. Pomyślałem: 'Nie wiem, czy dam radę podnieść się na tyle, aby zrobić to ponownie'.

Stoltz nigdy publicznie nie poruszył tematu Powrotu do przyszłości.

