Powstały piloty 8BitDo do konsol Xbox Series X/S

Źródło: 8BitDo

Wraz z debiutem PlayStation 5 na rynku pojawił się oficjalny pilot od Sony przystosowany do obsługi najnowszej konsoli Japończyków. Dzięki niemu gracze nie muszą sięgać po kontroler, aby skorzystać np. z aplikacji VoD. Fani z obozu Xbox Series S/X nie otrzymali co prawda oficjalnego pilota od Microsoftu, ale już wkrótce zadebiutuje podobny gadżet autorstwa inżynierów z 8BitDo.

Firma znana z produkcji kontrolerów do retrokonsol postanowiła i przystosować nowe Xboksy do współczesnej, streamingowej rzeczywistości, wypuszczając dwa xboksowe piloty Media Remote: – czarny z pełnowymiarową klawiaturą numeryczną oraz biały pozbawiony takiej klawiatury. Oba modele oddadzą nam do dyspozycji wszystkie przyciski niezbędne do obsługi konsolowych interfejsów, nie zabrakło tu nawet subtelnego podświetlenia klawiszy, które ułatwi obsługę urządzenia po zmroku. I choć sprzęt reklamowany jest w kontekście dziewiątej generacji, zespół 8BitDo zapewnia, że równie dobrze sprawdzi się w parze z konsolą Xbox Series X/S, jak i Xbox One.

Mniejszy model Media Remote wyceniono na 20 dolarów, a większy – na 25 dolarów. Mimo iż nowe zabawki od 8BitDo nie są przesadnie wszechstronne i mają jedynie ułatwić obsługę konsoli w specyficznych warunkach, błyskawicznie rozeszły się w przedsprzedaży na Amazonie. Na szczęście na ich oficjalny debiut nie będziemy musieli zbyt długo czekać. Oba piloty trafią do powszechnej dystrybucji 15 września bieżącego roku.