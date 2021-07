Shadow of the Tomb Raider ulepszone. Na PS5 i Xbox Series X zagramy w 4K i 60 FPS

fot. Square Enix

Nowa generacja konsol, która zaliczyła debiut pod koniec 2020 roku, to nie tylko tytuły na wyłączność, ale też wsteczna kompatybilność, dzięki której wiele starszych produkcji możemy uruchomić w lepszej jakości. Do tego grona dołączył kolejny tytuł - wydane w 2018 roku Shadow of the Tomb Raider, czyli do tej pory najnowsza odsłona serii przygód słynnej archeolog, Lary Croft.

Dzięki aktualizacji dostępnej na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X, grę można uruchomić w rozdzielczości 4K i przy 60 klatkach na sekundę. Wcześniej gracze musieli decydować się na pewne kompromisy i mieli do wyboru ustawienia graficzne skupiające się albo na wyższej rozdzielczości, albo na lepszej płynności.

Poniżej możecie zobaczyć dwa wideo. Pierwsze z nich przedstawia ulepszone Shadow of the Tomb Raider na PS5 w akcji, drugie porównuje grę uruchomioną na PlayStation 4 i nowszym sprzęcie Sony.