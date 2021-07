Demo technologiczne Unreal Engine 5 pokazuje potencjał konsol Xbox Series X

Źródło: Xbox

Zespół The Coalition odpowiedzialny za powołanie do życia serii Gears of War 4 podjął decyzję o przeskoku na najnowszy silnik graficzny od Epic Games. Od teraz studio będzie pracować wyłącznie na oprogramowaniu Unreal Engine 5, które ma wynieść jakość oprawy graficznej konsolowych produkcji na wyżyny doskonałości.

I choć wciąż nie zobaczyliśmy zapowiedzi nowej produkcji od The Coalition, nagrania ujawnione przy okazji prac nad demem technologicznym robią ogromne wrażenie. Poniższy materiał prezentuje pracę światła i cieni w dynamicznie renderowanym środowisku, składającym się z przeszło 100 milionów trójkątów tworzących wirtualną scenerię:

Drugi materiał jest znacznie bardziej statyczny, gdyż skupia się na pojedynczej postaci. Możemy zobaczyć na nim, jak Unreal Engine radzi sobie z renderowaniem skóry, ubrań czy włosów:

W materiałach wyraźnie zaznaczono, że powstały wyłącznie na potrzeby dema technologicznego dla konsoli Xbox Series X i nie pokazują materiałów z gry nad którą aktualnie pracuje studio The Coalition. Jednak to one wyznaczają kierunek, jakitwórcy Gears of War obiorą przy projektowaniu kolejnych gier z tego uniwersum. I jeśli będą prezentowały tak wysoki poziom, jak nagrania upublicznione przez youtube'owy kanał Xboxa, oznacza to, że szykuje się nam prawdziwa uczta wizualna.