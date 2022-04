Pozwany w sprawie Twittera Elon Musk chce go kupić CAŁEGO

Źródło: NORAD and USNORTHCOM Public Affairs

We wtorek 12 kwietnia do sądu federalnego w Nowym Jorku wpłynął pozew złożony przez jednego z inwestorów, w którym zarzuca się Muskowi, że jego działania przyniosły innym inwestorom straty, gdy on sam mógł zyskać nawet 143 miliony dolarów.

Powodem jest Marc Bain Rasella, który podnosi, że Elon Musk nie poinformował Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w wymaganym prawnie terminie 10 dni od zakupu o przekroczeniu 5% udziałów w Twitterze.

Elon Musk zataił informacje i wprowadzał w błąd

W szczególności powód zarzuca, że Musk złożył „fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia i poprzez zaniechanie nie ujawnił inwestorom, że przekroczył próg 5% udziałów w Twitterze, co jest niezgodne z wymogami”.

Źródło: materiały prasowe/zrzut ekranu

Powód podnosi, że każdy, kto sprzedał akcje między 24 marca (data, do której Musk powinien był zadeklarować zakup) a 4 kwietnia (data, w której upubliczniono szczegóły zakupu), stracił potencjalny zysk, ponieważ wartość akcji Twittera wzrosła o 27 %, gdy tylko fakt zakup przez Muska akcji Twittera stał się powszechnie znany.

Powód twierdzi również, że szef Tesli i SpaceX zyskał około 143 miliony dolarów w tym samym jedenastodniowym okresie, kiedy kupował kolejne akcje Twittera po zaniżonej cenie, co sprawiło, że stał się największym pojedynczym udziałowcem ostatecznie podnosząc swoje udziały do 9,2 % akcji, gdy przed 14 marca miał ich mniej niż 5%. Oznacza to, że Musk kupił ponad 4% akcji w tajemnicy przed innymi inwestorami oraz aktywnie działał w celu zaniżania kursu.

Czy Muska czeka pozew zbiorowy?

Przedstawiciele powoda dążą do uzyskania statusu pozwu zbiorowego w imieniu inwestorów Twittera, którzy sprzedali akcje w kluczowym 11-dniowym okresie, a w konsekwencji stracili zyski, z których mogliby skorzystać, gdyby Musk ujawnił swoją inwestycję w wymaganym terminie. Akcja wzywa do procesu odszkodowawczego na niesprecyzowane dotąd kwoty.

Elon Musk, długoletni krytyk Twittera, który przypadkiem ma też ponad 80 milionów obserwujących właśnie na Twitterze, wywołał w zeszłym tygodniu poruszenie swoją niespodziewaną inwestycją w firmę z siedzibą w San Francisco.

Twitter w odpowiedzi zaproponował Muskowi miejsce w zarządzie, ale ten nagle odrzucił ofertę w piątek, czyli tego samego dnia, w którym nominacja miała wejść w życie. Twitter ogłosił zmianę zdania Muska dopiero w poniedziałek po weekendzie, podczas którego Musk odpalił kilka teraz usuniętych tweetów sugerujących różne pomysły związane z Twitterem, od poważnych po absurdalne.

https://twitter.com/rishu_1809/status/1513083793887748098

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie skomentowała jeszcze publicznie, czy planuje podjąć działania przeciwko Muskowi w związku z oczywistym nieujawnieniem zakupu akcji w wyznaczonym prawnie terminie.

WTEM! Musk chce kupić wszystkie akcje Twittera

Przedstawiciele Muska również odmówili komentarza w sprawie pozwu. Musk zaś nadal nie napisał o tym na Twitterze, za to niespodziewanie w środę złożył Twitterowi „ostateczną i najlepszą” ofertę na zakup pozostałych 90,8% udziałów za 54,2$ za akcję (w momencie pisania artykułu kurs Twittera wynosi 45,85$), czyli wycenia Twittera na 43,4 miliarda dolarów. W liście do zarządu Twittera Musk napisał: „Zainwestowałem w Twittera, ponieważ wierzę, że ma potencjał, aby stać się platformą wolności słowa na całym świecie i uważam, że wolność słowa jest społecznym imperatywem w prawidłowo funkcjonującej demokracji. Jednak po dokonaniu inwestycji zdałem sobie sprawę, że firma ani nie będzie prosperować, ani służyć temu społecznemu imperatywowi w swojej obecnej formie. Twitter musi zostać przekształcony w prywatną firmę.”

Zrzut ekranu z YouTube/Dave Business

Twitter odpowiedział, że zarząd weźmie pod uwagę „nieproszoną i niewiążącą” ofertę Muska: „Rada dyrektorów Twittera dokładnie zapozna się z propozycją, aby określić kierunek działań, który jej zdaniem leży w najlepszym interesie Spółki i wszystkich akcjonariuszy Twittera.”