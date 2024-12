Prawdziwy ból wzruszył Was do łez? Jesse Eisenberg jest zdziwiony

fot. zrzut ekranu (ScreenRant)

Prawdziwy ból może okazać się czarnym koniem tegorocznych nagród filmowych. Film w reżyserii Jessego Eisenberga, którego akcja dzieje się w Polsce, a fabuła czerpie z życia i przeszłości aktora powiązanego z Polską, został nominowany do Złotych Globów oraz Critics Choice Awards. Bardzo możliwe, że czeka go również nominacja do Oscara, ponieważ zdaniem krytyków jest to jeden z najlepszych filmów tego roku. To poruszająca opowieść o dwóch kuzynach, która na sali kinowej potrafiła wywołać łzy. Jesse Eisenberg - scenarzysta, reżyser i jedna z gwiazd - był jednak zdziwiony takimi reakcjami:

To zabawne, bo ludzie ciągle mi mówią, że płakali na tym filmie, a ja zawsze wtedy pytam: "Kiedy?" Żadnej ze scen nie wyreżyserowałem intencjonalnie tak, żeby prowadziła do łez. Dostawałem różne odpowiedzi na to, ale jestem zawsze zaskoczony. Nie ma w tym filmie sceny, przy której pomyślałbym: "O, tutaj na pewno będą płakać." Są sceny, gdzie bohaterowie płaczą, ale to zawsze z czegoś wynika.

Prawdziwy ból - o czym jest film?

Prawdziwy ból to historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

W obsadzie są również Jennifer Grey, Will Sharpe, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy, Daniel Oreskes oraz kilku polskich aktorów takich, jak Jakub Gąsowski, Piotr Czarniecki, Krzysztof Jaszczak, Marek Kasprzyk i Jakub Pruski. Za produkcję Prawdziwego bólu odpowiadają Topic Studios i Fruit Tree. Jedną z producentek jest Ewa Puszczyńska (Ida, Zimna wojna).

Zdjęcia do A Real Pain odbywały się w Polsce. Sceny kręcono w Warszawie m.in. na Muranowie na ulicy Ludwika Zamenhofa. Ponadto nakręcono scenę w małym mieszkaniu, z którego uciekła rodzina Eisenberga w 1938 roku. Jesse Eisenberg, reżyser i aktor grający jedną z głównych ról, inspirował się historią swojej rodziny pochodzącej z Polski.