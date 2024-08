Prawnik z Lincolna z datą premiery 3. sezonu. Pierwsze zdjęcia z nadchodzących odcinków

fot. Netflix

Prawnik z Lincolna powróci jeszcze tej jesieni. Netflix podał oficjalną datę premiery trzeciego sezonu przygód Mickey’a Hallera, w którego wciela się Manuel Garcia-Rulfo. Dziesięć nowych odcinków serialu zadebiutuje już 17 października. Platforma zaprezentowała pierwsze zdjęcia pochodzące z trzeciego sezonu. Zobaczycie je w poniższej galerii.

Prawnik z Lincolna – zdjęcia z 3. sezonu

Prawnik z Lincolna

Prawnik z Lincolna – o czym 3. Sezon?

Nowy sezon będzie oparty na 5. tomie cyklu książkowego Michaela Connelly'ego pod tytułem The Gods of Guilt. Mickey Haller bierze kolejną sprawę morderstwa, w której ofiarą jest jego była klientka. Sprawa będzie bardziej osobista niż do tej pory.

Co ciekawe, twórcy serialu zapowiedzieli, że trzeci sezon rozpocznie się od retrospekcji, których w książce nie było. Dadzą nam one wgląd, w jaki sposób główny bohater został genialnym prawnikiem, a także jak radził sobie jako mąż i ojciec.

W obsadzie znaleźli się również Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco) i Yaya DaCosta (Andrea Freeman). Potwierdzono, że Neve Campbell nie powróci jako była żona Mickey'ego.

Showrunnerami ponownie są Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez. Michael Connelly, David E. Kelly i Ross Fineman są producentami wykonawczymi.