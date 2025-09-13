Prawnik z Lincolna - kiedy 4. sezon? Przeciek mówi: nie w 2025 roku
Prace nad czwartym sezonem serialu Prawnik z Lincolna wciąż trwają, ale Netflix nie zdradza szczegółów. Do sieci trafił przeciek z wiarygodnego źródła, który ujawnia, kiedy premiera Prawnika z Lincolna. Okazuje się, że widzowie będą musieli poczekać dłużej, niż zakładano.
What's On Netflix to wiarygodne źródło informacji o produkcjach platformy streamingowej, ale ich doniesienia pozostają nieoficjalną plotką. Mając to na uwadze, warto odnotować, że według ich źródeł Netflix rozważa 5 lutego 2026 roku jako datę premiery czwartego sezonu Prawnika z Lincolna.
Prawnik z Lincolna - co wiemy o 4. sezonie?
Prace na planie zakończono w połowie 2025 roku. Historia rozpocznie się od zaskakującej końcówki poprzedniej serii, w której ktoś wrobił Mickey’ego Hallera. Bohater zostaje aresztowany i grozi mu więzienie za morderstwo, którego nie popełnił. W rolę prokuratorki, która będzie chciała go zniszczyć, wcieli się Constance Zimmer.
Manuel Garcia-Rulfo powróci jako Mickey Haller w 4. sezonie Prawnika z Lincolna, który zostanie oparty na książce The Law of Innocence autorstwa Michaela Connelly’ego.
Prawnik z Lincolna: sezon 4 - obsada
W obsadzie zobaczymy także Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) i Angusa Sampsona (Cisco). Ponadto dołączy Neve Campbell (Maggie McPherson), która w 3. serii wystąpiła gościnnie. W nadchodzącej odsłonie pojawi się już we wszystkich odcinkach - zgodnie z powieściowym pierwowzorem.
Źródło: What's On Netflix
