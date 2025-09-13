Prawnik z Lincolna - kiedy 4. sezon? Przeciek mówi: nie w 2025 roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

What's On Netflix to wiarygodne źródło informacji o produkcjach platformy streamingowej, ale ich doniesienia pozostają nieoficjalną plotką. Mając to na uwadze, warto odnotować, że według ich źródeł Netflix rozważa 5 lutego 2026 roku jako datę premiery czwartego sezonu Prawnika z Lincolna.

Prawnik z Lincolna - co wiemy o 4. sezonie?

Prace na planie zakończono w połowie 2025 roku. Historia rozpocznie się od zaskakującej końcówki poprzedniej serii, w której ktoś wrobił Mickey’ego Hallera. Bohater zostaje aresztowany i grozi mu więzienie za morderstwo, którego nie popełnił. W rolę prokuratorki, która będzie chciała go zniszczyć, wcieli się Constance Zimmer.

Manuel Garcia-Rulfo powróci jako Mickey Haller w 4. sezonie Prawnika z Lincolna, który zostanie oparty na książce The Law of Innocence autorstwa Michaela Connelly’ego.

Prawnik z Lincolna: sezon 4 - obsada

W obsadzie zobaczymy także Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) i Angusa Sampsona (Cisco). Ponadto dołączy Neve Campbell (Maggie McPherson), która w 3. serii wystąpiła gościnnie. W nadchodzącej odsłonie pojawi się już we wszystkich odcinkach - zgodnie z powieściowym pierwowzorem.