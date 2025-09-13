Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Prawnik z Lincolna - kiedy 4. sezon? Przeciek mówi: nie w 2025 roku

Prace nad czwartym sezonem serialu Prawnik z Lincolna wciąż trwają, ale Netflix nie zdradza szczegółów. Do sieci trafił przeciek z wiarygodnego źródła, który ujawnia, kiedy premiera Prawnika z Lincolna. Okazuje się, że widzowie będą musieli poczekać dłużej, niż zakładano.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Prawnik z lincolna
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Prawnik z Lincolna fot. Netflix
Reklama

What's On Netflix to wiarygodne źródło informacji o produkcjach platformy streamingowej, ale ich doniesienia pozostają nieoficjalną plotką. Mając to na uwadze, warto odnotować, że według ich źródeł Netflix rozważa 5 lutego 2026 roku jako datę premiery czwartego sezonu Prawnika z Lincolna.

Prawnik z Lincolna - co wiemy o 4. sezonie?

Prace na planie zakończono w połowie 2025 roku. Historia rozpocznie się od zaskakującej końcówki poprzedniej serii, w której ktoś wrobił Mickey’ego Hallera. Bohater zostaje aresztowany i grozi mu więzienie za morderstwo, którego nie popełnił. W rolę prokuratorki, która będzie chciała go zniszczyć, wcieli się Constance Zimmer.

Manuel Garcia-Rulfo powróci jako Mickey Haller w 4. sezonie Prawnika z Lincolna, który zostanie oparty na książce The Law of Innocence autorstwa Michaela Connelly’ego.

Prawnik z Lincolna: sezon 4 - obsada

W obsadzie zobaczymy także Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) i Angusa Sampsona (Cisco). Ponadto dołączy Neve Campbell (Maggie McPherson), która w 3. serii wystąpiła gościnnie. W nadchodzącej odsłonie pojawi się już we wszystkich odcinkach - zgodnie z powieściowym pierwowzorem.

Źródło: What's On Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Prawnik z lincolna
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,8

2022
Prawnik z Lincolna
Oglądaj TERAZ Prawnik z Lincolna Dramat

Najnowsze

1 Polsat Box Go
-

Polsat Box Go - telewizja i streaming w jednym. Nowe, proste pakiety w ofercie

2 6. Nocny agent (1. sezon) - 605,620,000
-

Nocny agent - kluczowa postać odchodzi z serialu. Nie zobaczymy jej w 3. sezonie

3 Straszny film
-

Czy Straszny film 6 będzie poprawny politycznie? Odpowiedź twórcy zaskoczyła widzów

4 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Nowy zwiastun serialu Marvel Zombies. Epicka bitwa bohaterów z nieumarłym Thanosem

5 Teściowie 2
-

Teściowie 3 w kinach, a my wybieramy najlepsze polskie komedie. Chłopaki nie płaczą, Dzień świra czy Miś?

6 Wiedźmin
-
Plotka

Wiedźmin - wiemy ,kiedy premiera 4. sezonu. Jest konkretna data!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e11

Starożytni kosmici

s21e07

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e11

Na sygnale

s2025e180

Anderson Cooper 360

s23e26

Real Time with Bill Maher

s02e01

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e02

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s01e07
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Colin Trevorrow
Colin Trevorrow

ur. 1976, kończy 49 lat

Jacek Lenartowicz
Jacek Lenartowicz

ur. 1960, kończy 65 lat

Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset

ur. 1944, kończy 81 lat

Jean Smart
Jean Smart

ur. 1951, kończy 74 lat

Nick Vallelonga
Nick Vallelonga

ur. 1959, kończy 66 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV