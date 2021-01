Prawnik z Lincolna - Netflix zamawia serial. Kto zagra głównego bohatera?

fot. Netflix

Serial Prawnik z Lincolna (The Lincoln Lawyer), będzie oparty na powieści Ołowiany wyrok, czyli drugiej części z serii książek o adwokacie Mickeym Hallerze autorstwa Michaela Connelly’ego. Producentem wykonawczym i scenarzystą jest David E. Kelley, który znany jest m.in. z Wielkich kłamstewek i Big Sky. Główną rolę zagra meksykański aktor - Manuel Garcia-Rulfo (6 Underground, Siedmiu wspaniałych). Autor powieści skomentował ten wybór.

Manuel to idealny Mickey Haller, który podąża śladami swojego ojca adwokata oraz wykorzystuje umiejętność przyciągania uwagi otoczenia, którą ma po meksykańskiej matce, gwieździe filmowej. Wniesie do tej roli odpowiednią dynamikę i wymiarowość - taką, która jest zgodna z książkami i nada autentyczności latynoskiemu dziedzictwu, sięgając do korzeni tej historii z Los Angeles.

Pierwotnie serial miał trafić do stacji CBS, a w Hallera miał się wcielić Logan Marshall-Green. Jednak ze względu na wybuch pandemii koronawirusa stacja zrezygnowała z projektu. Ostatecznie 10-odcinkowa produkcja trafi na Netflix.

Warto przypomnieć, że w 2011 roku nakręcono adaptację powieści Michaela Connelly’ego. W główną rolę w Prawniku z Lincolna wcielił się Matthew McConaughey.