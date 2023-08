Predator - będzie kolejny film? Reżyser Prey komentuje

fot. Disney+

Predator: Prey został świetnie odebrany przez wszystkich, więc padają pytania: co dalej z serią? czy powstanie bezpośrednia kontynuacja tej historii, czy może nowa odsłona osadzona w innym okresie. Dan Trachtenberg, reżyser nominowanego do nagrody Emmy Prey w rozmowie z The Playlist tak skomentował przyszłość serii?

Predator - co dalej?

- Obecnie nic nie mogę na ten temat powiedzieć, ale powiem tak: gdy kończyliśmy film, prowadziliśmy naprawdę ekscytujące dyskusje o przyszłości. Ja, studio, scenarzysta oraz producenci omawialiśmy, jakie szalone rzeczy moglibyśmy zrobić. I te rozmowy nigdy się nie skończyły. Nikt nie przestaliśmy myśleć o tym, jakie fajne rzeczy mogą się pojawić.

Wówczas dziennikarz naciskał z pytaniem, czy byłby to znów film tworzony dla platformy streamingowej, czy kinowy.

- Bez komentarza. Odpowiedziałem na pytanie. W jakimś stopniu odpowiedziałem na część pytania. Musisz mi na to pozwolić [śmiech].

Z uwagi na trwające strajki aktorów i scenarzystów w nadchodzącym czasie nie poznamy odpowiedzi na pytanie, co zobaczymy w kolejnym Predatorze. Ze słów reżysera wynika jednak jedno: plany i dyskusje na ten temat są.