Predator dostanie nowy film. Za kamerą reżyser Cloverfield Lane 10

fot. materiały prasowe

Dan Trachtenberg zadebiutował jako reżyser pięć lat temu filmem Cloverfield Lane 10. Od tamtej pory zajmował się reżyserią odcinków do serialu The Boys. W końcu jednak stanie za kamerą kolejnego filmowego widowiska. 20th Century Studios zamierza powrócić do postaci Predatora i stworzyć nowy projekt w tym świecie.

Wybrano także scenarzystę. Odpowiedzialny za fabułę będzie Patrick Aison, pracujący wcześniej nad produkcjami Kingdom i Jack Ryan. Nie wiadomo na ten moment o czym będzie nowy Predator, ale ma podobno zignorować wydarzenia i wątki z filmu Predator z 2018 roku. Jednym z producentów będzie John Davis.

fot. FOX