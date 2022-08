Predator: Prey - gra Assassin's Creed: Valhalla miała wpływ na film, Reżyser zdradza

fot. materiały prasowe

Reżyser filmu Predator: Prey Dan Trachtenberg wyjawił, że gdy przygotowywał to widowisko grał w grę Assassin's Creed: Valhalla, która w nieoczekiwany sposób wpłynęła na jedną kluczową rzecz w jego produkcji.

Predator: Prey - muzyka

Trachtenberg wspomina, że bardzo podobała mu się muzyka w grze, więc zatrudnił kompozytorkę gry, Sarę Schachner do stworzenia muzyki w jego filmie. Formalnie Schachner była współkompozytorką gry razem z Jesperem Kydem i Elvarem Selvikiem.

Co więcej, Schachner zdradziła na Twitterze, że soundtrack zostanie od razu wydany 5 sierpnia wraz z premierą Predator: Prey na platformach streamingowych. W USA to Hulu, w Polsce i innych krajach świata to Disney+.

https://twitter.com/DannyTRS/status/1554273715503788032

Predator: Prey

Predator: Prey - opis fabuły

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.