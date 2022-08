Predator: Prey to najlepsza część serii. Film pobił rekordy popularności

fot. Disney+

Predator: Prey pokazuje, że warto tworzyć filmy dla streamingu. Według oficjalny informacji debiut widowiska w amerykańskiej platformie Hulu jest najlepszy w historii w kontekście wszystkich premier filmów seriali. Co więcej jest to też najpopularniejszy film w historii Star+ w Ameryce Łacińskiej oraz w serwisie Disney+ w krajach, w których jest on dostępny. Dokładnych danych nie podano.

Prey: Predator w kinach?

Początkowo planowano ten film dla kin, ale gdy w czasie preprodukcji zaatakowała pandemia koronawirusa, podjęto decyzję, że streaming będzie lepszym wyborem. Wtóruje tej decyzji doświadczony analityk box office w rozmowie z The Hollywood Reporter, który twierdzi, że po kiepskich wynikach Predator z 2018 nowy film miałby problem z zarobieniem na siebie. Historycznie patrząc żadna odsłona serii nie była wielkim hitem w box office.

Prey: Predator - oceny

Nie da się jednak ukryć, że film bije rekordy popularności także w kwestii ocen. Świat jest zachwycony prequelem serii i według opinii krytyków jest to najlepiej oceniana część. Tak to wygląda w przekroju całości. Przy tytule jest podany procentowy wynik pozytywnych ocen krytyków.

Zobacz także: Spoilery Spoilery