Predator: Prey - recenzje w sieci. Niespodziewanie jeden z najlepszych filmów roku?!

fot. Disney+

Krytycy są zachwyceni! Recenzje Predator: Prey są niebywale pozytywne. W momencie pisania opublikowano 43 recenzje (42 pozytywny, 1 negatywna), co daje 98% pozytywnych opinii. Średnia ocen to 7,8/10.

Wszyscy są zgodni, że w końcu mamy dobry film z serii Predator, na który czekaliśmy od pierwszej części. Chwalą reżysera Dana Trachtenberga za uchwycenie klimatu i ducha serii przy jednoczesnym nie odgrzewaniu ogranych pomysłów. Komplementują więc jego kreatywność, że poprzez nową historię jest w stanie nadać serii świeżości i wprowadzić wiele oryginalnych rozwiązań. Udaje się świetnie budować napięcie i snuć opowieść w dobrym tempie, gwarantującym dużo wrażeń.

Predator kontra Indianie? Brzmi jak tytuł filmu klasy C sprzed wielu dekad, ale prawda jest taka, że według krytyków ten motyw wypada świetnie na ekranie. Jest pokazany wiarygodnie, bo to jest inny Predator niż ten którego znamy. Historia rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z pierwszej części, więc jego zaawansowana technologia nie jest tak futurystyczna, by walka z nim była niemożliwa dla wojowników z włóczniami i tomahawkiem. Sceny akcji wyglądają kapitalnie: są krwawe i świetnie nakręcone pod kątem pracy kamery, montażu oraz choreografii. Jest ich tyle, by usatysfakcjonować widzów.

Padają argumenty, że to jeden z najlepszych rozrywkowych filmów roku. Jednakże obok akcji, przelewu krwi i walki z Predatorem, mamy coś więcej. Według krytyków jest to historia intymna, z dobrze rozlokowanymi emocjami i oparta na postaciach, nie na akcji. Przez takie podejście reżysera dziennikarze uważają, że film może się spodobać nie tylko fanom serii, ale też widzom, którzy Predatora nigdy nie oglądali. Ta kwestia intymnej opowieści o Naru działa dzięki Amber Midthunder, która zbiera pochwały za świetną i przekonującą rolę głównej bohaterki.

Predator: Prey

W jednej krytycznej recenzji czytamy, że Predator: Prey żałośnie porusza kwestię współczesnej polityki, by pokazać kobietę, która nie jest doceniana jako myśliwa. Jednakże w pozytywnych recenzjach czytamy, że ta kwestia historii Naru jest zgodna z kulturą i zasadami jakie panowały u Rdzennych Amerykanów, więc nie jest to jakieś rzucenie się do odznaczenia inkluzywnego punktu politycznego, ale coś wiarygodnie przedstawionego zgodnie z tym, jak w historii Indian kobiety funkcjonowały. Dziennikarka będąca autorką negatywnej recenzji twierdzi, że to bezmózgi horror, który w sposób nudny odgrzewa znane pomysły.

Dziennikarze zwracają uwagę, że nadal to jest w pewnym sensie kino klasy B, tak jak oryginał, ale zrobione z klasą, pomysłem, świetną realizacją i klimatem, który pozytywnie zaskoczy widzów. Nie jest to nudne powielanie pomysłów z pierwszej części, jak w pozostałych sequelach. Udało się to zrobić inaczej i lepiej. Premiera 5 sierpnia w Disney+.