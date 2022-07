Predator: Prey - Dan Trachtenberg widzi jeszcze wiele pomysłów na oryginalne filmy o Predatorze

fot. materiały prasowe

Predator: Prey to próba stworzenia czegoś innego w świecie znanym z serii Predator. Tym razem za kamerą stoi Dan Trachtenberg, a autorem scenariusza jest Patrick Aison. Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.

Dan Trachtenberg uważa, że jest mnóstwo potencjału dla przyszłych filmów o Predatorze, a Prey nie musi być wyjątkiem.

Jest wiele ekscytujących pomysłów na to, co może być następne dla tej franczyzy - powiedział Trachtenberg w ostatnim wywiadzie dla Time Out. - Jako twórcę, najbardziej ekscytują mnie śmiałe wybory i myślę, że jest pole do zrobienia innych rzeczy, które nie zostały zrobione wcześniej.

Predator: Prey trafi na platformę Hulu (w Polsce film powinien być dostępny na Disney+), więc nie będziemy mogli sprawdzić wyników w box office, które mogłyby sugerować powstanie kolejnego projektu bazującego na wrzuceniu Predatora do wcześniejszego okresu z historii świata. Fani podrzucają liczne pomysły - od starożytnego Egiptu do renesansowej Europy. Czy zatem są na to plany i reżyser wie coś więcej? Na odpowiedzi trzeba poczekać.

Premiera w USA już 5 sierpnia 2022 roku.