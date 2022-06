Predator: Prey - kategoria wiekowa ujawniona. Czy będzie to film dla dorosłych?

fot. materiały prasowe

Predator: Prey dostał kategorię wiekową R, co oznacza, że film nie jest wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. Jest to więc taka sama kategoria wiekowa, jaką miała każda część serii poza filmem Obcy kontra Predator. W argumentach MPAA o tym, dlaczego nowy film taką kategorię dostał jest jeden argument: obrazowe i krwawe sceny przemocy.

Przypomnijmy, że Predator: Prey nie jest filmem stworzonym dla kina. Odpowiada za niego amerykańska platforma Hulu. Premiera Prey zaplanowana jest na 5 sierpnia i w Polsce film trafi do platformy Disney+ i będzie dostępny w sekcji STAR z treściami dla dorosłych.

Predator: Prey - opis fabuły

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.