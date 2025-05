Death Stranding 2 z unikalnym kontrolerem. Zobaczcie, jak prezentuje się limitowany DualSense

SIE

Japoński gigant ogłosił wprowadzenie na rynek limitowanego modelu kontrolera, inspirowanego nadchodzącym dziełem Hideo Kojimy — grą Death Stranding 2: On the Beach.

Kontroler utrzymany jest w czarnej kolorystyce, z pomarańczowymi napisami umieszczonymi na panelu dotykowym oraz uchwytach. Na tylnej części urządzenia widnieje również logo Death Stranding 2: On the Beach, co dodaje mu unikalnego charakteru. Projekt nawiązuje do postapokaliptycznego klimatu serii, łącząc minimalistyczną elegancję z elementami znanymi ze zwiastunów.

Limitowany kontroler DualSense z Death Stranding 2 trafi do sprzedaży w cenie 84,99 euro, czyli około 380 zł. Fani będą mogli zamówić go w przedsprzedaży już od 22 maja 2025 roku, od godziny 10:00, poprzez oficjalną stronę direct.playstation.com oraz u wybranych partnerów handlowych. Sprzęt zadebiutuje tego samego dnia, co sama gra, czyli 26 czerwca 2025 roku.