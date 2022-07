Predator: Prey - nowe zdjęcia kosmicznego łowcy

fot. materiały prasowe

Do tej pory promocja filmu Predator: Prey skupiałą się na postaciach Rdzennych Amerykanów, którzy walczą z kosmicznym łowcą. Sam Predator był nie do końca widoczny, ale dzięki nowym zdjęciom możemy lepiej przyjrzeć się jego wyglądowi.

Predator - jaka jest nowa postać?

Reżyser Dan Trachtenberg zapowiada, że jego celem było stworzenie bardziej przerażającego Predatora niż do tej pory.

- Jest inteligentny i ma zaawansowaną technologię, co czyni go jeszcze trudniejszym przeciwnikiem. Z uwagi na osadzenie historii 300 lat wcześniej, te rzeczy muszą jednak wydawać się starsze, niż widzieliśmy w poprzednich filmach, ale zarazem bardziej zaawansowane, niż ludzie z tych czasów mogliby ogarnąć.

Predator: Prey - opis fabuły

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.

Predator: Prey - premiera 5 sierpnia w Disney+.