Predator: Prey - nowe zdjęcia. Rdzenni Amerykanie kontra kosmiczny łowca

fot. Disney+

Predator: Prey to najnowsza odsłona serii, która tym razem rozgrywa się setki lat przed wydarzeniami z poprzednich części. Pomysłodawcą i reżyserem jest Dan Trachtenberg (Cloverfield Lane 10), a autorem scenariusza jest Patrick Aison. W obsadzie są Amber Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home), Julian Black Antelope (Tribal) oraz Dane DiLiegro jako Predator.

Predator: Prey - zdjęcia

Nowe fotki z filmu zobaczycie na początku galerii.

Predator: Prey

W mediach czytamy, że embargo na pierwsze opinie publikowane w mediach społecznościowych wygasa 21 lipca w godzinach wieczornych czasu amerykańskiego. Natomiast dziennikarze będą mogli opublikować recenzje w dzień premiery w platformach streamingowych.

Predator: Prey - opis fabuły

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.

Predator: Prey nie trafi do kin. Jest to produkcja tworzona dla amerykańskiej platformy Hulu. W Polsce film trafi 5 sierpnia do Disney+.