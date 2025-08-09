Przeczytaj w weekend
Ważna postać z DCEU powróci w 2. sezonie Peacemakera! O kogo chodzi?

2. sezon Peacemakera będzie dotyczyć szeroko pojętego multiwersum, co dało Jamesowi Gunnowi okazję na pobawienie się tym konceptem. Bardzo możliwe, że w wyniku tego zobaczymy powrót jednej z ważnych postaci ze starego uniwersum DCEU.
Legion samobójców: The Suicide Squad fot. Warner Bros. Pictures
Już wkrótce na HBO Max zadebiutuje 2. sezon Peacemakera od Jamesa Gunna, który będzie kolejnym rozdziałem w DCU. Twórca wielokrotnie wyjaśniał, w jaki sposób stara-nowa produkcja będzie powiązana ze starym i nowym uniwersum. Gunn potwierdził, że wszystko, o czym wspominają postaci w serialu z poprzednich filmów, staje się jednocześnie kanoniczne. Wyklucza jednak włączenie do kanonu krótkiego występu gościnnego członków Ligi Sprawiedliwości z finałowego odcinka 1. sezonu. Znany scooper twierdzi jednak, że dojdzie do powrotu jednej ważnej postaci z DCEU.

Spór o Robina - James Gunn interweniuje. Pojawi się w Batmanie 2 od Matta Reevesa?

Chodzi o Ricka Flaga Jr., którego Peacemaker zamordował w trakcie Legion samobójców: The Suicide Squad. Później nękały go wyrzuty sumienia, a ostatecznie będzie ścigany przez Ricka Flaga Sr., który będzie chciał zemścić się za śmierć syna. Zdaniem scoopera MyTimeToShineHello, Joel Kinnaman powróci w 2. sezonie Peacemakera w ramach retrospekcji, ale też jako wariant postaci z innego uniwersum, w którym wszystkie marzenia głównego bohatera się ziściły.

Scooper dodaje, że 2. sezon Peacemakera kanonizuje w pewien sposób Legion samobójców z 2016 roku, ale nie powiedział dokładnie jak. Niedługo się o tym przekonamy.

Najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii. Loki wysoko, ale tylko spróbujcie odgadnąć zwycięzcę

arrow-left 60. Rycerze Gotham (2023) fot. materiały prasowe arrow-right
60. Rycerze Gotham (2023)
59. Paper Girls (2022)
58. Y: Ostatni mężczyzna (2021)
57. Heartstopper (2022 - nadal)
56. Ptaki nocy (2002-2003)
55. Pennyworth (2019-2022)
54. The Lone Ranger (1949-1957)
53. Krypton (2018-2019)
52. Dziedzictwo Jowisza (2021)
51. The Gifted: Naznaczeni (2017-2019)
50. Adventures of Superman (1952-1958)
49. Runaways (2017-2019)
48. Warrior Nun (2020-2022)
47. Stargirl (2020-2022)
46. Resident Alien (2021 - nadal)
45. Iron Fist (2017-2018)
44. Flash (1990-1991)
43. Mecenas She-Hulk (2023)
42. Tajna Inwazja (2023)
41. Supergirl (2015-2021)
40. iZombie (2015-2019)
39. The Tick (2001-2002)
38. Sabrina, nastoletnia czarownica (1996-2003)
37. Nowe przygody Supermana (1993-1997)
36. Chilling Adventures of Sabrina (2018-2020)
35. Alice in Borderland (2018-2020)
34. Wonder Woman (1975-1979)
33. Opowieści z krypty (1989-1996)
32. Łasuch (2021-2024)
31. Locke & Key (2020-2022)
30. The Incredible Hulk (1977-1982)
29. Potwór z bagien (2019)
28. Ms. Marvel (2022)
27. Legion (2017-2019)
26. Agentka Carter (2015-2016)
25. Luke Cage (2016-2018)
24. Kaznodzieja (2016-2019)
23. Batman (1966-1968)
22. Titans (2018-2023)
21. Superman i Lois (2021-2024)
20. Agenci T.A.R.C.Z.Y. (2013-2020)
19. Herosi (2006-2010)
18. Falcon i Zimowy Żołnierz (2021)
17. Lucyfer (2016-2021)
16. Gotham (2014-2019)
15. Watchmen (2019)
14. Arrow (2012-2020)
13. Flash (2014-2023)
12. Tajemnice Smallville (2001-2011)
11. Jessica Jones (2015-2019)
10. Hawkeye (2021)
9. The Walking Dead (2010-2022)
8. Sandman (2022 - nadal)
7. Moon Knight (2022)
6. WandaVision (2021)
5. Peacemaker (2022 - nadal)
4. Punisher (2017-2019)
3. Loki (2021-2023)
2. Daredevil (2015-2018)
1. The Boys (2019 - nadal)

Źródło: comicbookmovie.com

