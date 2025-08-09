Ważna postać z DCEU powróci w 2. sezonie Peacemakera! O kogo chodzi?
2. sezon Peacemakera będzie dotyczyć szeroko pojętego multiwersum, co dało Jamesowi Gunnowi okazję na pobawienie się tym konceptem. Bardzo możliwe, że w wyniku tego zobaczymy powrót jednej z ważnych postaci ze starego uniwersum DCEU.
Już wkrótce na HBO Max zadebiutuje 2. sezon Peacemakera od Jamesa Gunna, który będzie kolejnym rozdziałem w DCU. Twórca wielokrotnie wyjaśniał, w jaki sposób stara-nowa produkcja będzie powiązana ze starym i nowym uniwersum. Gunn potwierdził, że wszystko, o czym wspominają postaci w serialu z poprzednich filmów, staje się jednocześnie kanoniczne. Wyklucza jednak włączenie do kanonu krótkiego występu gościnnego członków Ligi Sprawiedliwości z finałowego odcinka 1. sezonu. Znany scooper twierdzi jednak, że dojdzie do powrotu jednej ważnej postaci z DCEU.
Chodzi o Ricka Flaga Jr., którego Peacemaker zamordował w trakcie Legion samobójców: The Suicide Squad. Później nękały go wyrzuty sumienia, a ostatecznie będzie ścigany przez Ricka Flaga Sr., który będzie chciał zemścić się za śmierć syna. Zdaniem scoopera MyTimeToShineHello, Joel Kinnaman powróci w 2. sezonie Peacemakera w ramach retrospekcji, ale też jako wariant postaci z innego uniwersum, w którym wszystkie marzenia głównego bohatera się ziściły.
Scooper dodaje, że 2. sezon Peacemakera kanonizuje w pewien sposób Legion samobójców z 2016 roku, ale nie powiedział dokładnie jak. Niedługo się o tym przekonamy.
Źródło: comicbookmovie.com
