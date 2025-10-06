Predator: Strefa zagrożenia - finałowy zwiastun filmu. To może być najlepsze science fiction roku!
Promocja widowiska Predator: Strefa zagrożenia wchodzi w finałowy etap. Ostateczny zwiastun zadebiutował w sieci, budując pełny obraz efektownego i klimatycznego science fiction, które w listopadzie trafi do kin na całym świecie.
To będzie całkowicie nowe otwarcie franczyzy Predator! Ostateczny zwiastun filmu Predator: Strefa zagrożenia odkrywa karty i pokazuje, jak opowiedziana zostanie historia z perspektywy kosmicznego łowcy. W centrum fabuły znajdują się on oraz androidka firmy Weyland-Yutani, znanej z serii Obcy, a akcja rozgrywa się na odległej planecie. Czegoś takiego w tej franczyzie science fiction jeszcze nie było.
Predator: Strefa zagrożenia - zwiastun
Za reżyserię odpowiada Dan Trachtenberg, który ma na koncie już dwa świetnie oceniane filmy z tej serii: Predator: Prey oraz Predator: Pogromca zabójców.
Predator: Strefa zagrożenia – o czym opowiada film?
Akcja przenosi widzów w daleką przyszłość, na odległą planetę, gdzie młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) – wyrzutek ze swojego klanu – zawiera nieoczekiwany sojusz z Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.
Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia odbędzie się 7 listopada 2025 roku.
