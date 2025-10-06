Predator: Strefa zagrożenia - finałowy zwiastun filmu. To może być najlepsze science fiction roku!

fot. materiały prasowe

To będzie całkowicie nowe otwarcie franczyzy Predator! Ostateczny zwiastun filmu Predator: Strefa zagrożenia odkrywa karty i pokazuje, jak opowiedziana zostanie historia z perspektywy kosmicznego łowcy. W centrum fabuły znajdują się on oraz androidka firmy Weyland-Yutani, znanej z serii Obcy, a akcja rozgrywa się na odległej planecie. Czegoś takiego w tej franczyzie science fiction jeszcze nie było.

Predator: Strefa zagrożenia - zwiastun

Za reżyserię odpowiada Dan Trachtenberg, który ma na koncie już dwa świetnie oceniane filmy z tej serii: Predator: Prey oraz Predator: Pogromca zabójców.

Predator: Strefa zagrożenia – o czym opowiada film?

Akcja przenosi widzów w daleką przyszłość, na odległą planetę, gdzie młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) – wyrzutek ze swojego klanu – zawiera nieoczekiwany sojusz z Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.

Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia odbędzie się 7 listopada 2025 roku.