placeholder
Reklama
placeholder

Predator: Strefa zagrożenia - finałowy zwiastun filmu. To może być najlepsze science fiction roku!

Promocja widowiska Predator: Strefa zagrożenia wchodzi w finałowy etap. Ostateczny zwiastun zadebiutował w sieci, budując pełny obraz efektownego i klimatycznego science fiction, które w listopadzie trafi do kin na całym świecie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Reklama

To będzie całkowicie nowe otwarcie franczyzy Predator! Ostateczny zwiastun filmu Predator: Strefa zagrożenia odkrywa karty i pokazuje, jak opowiedziana zostanie historia z perspektywy kosmicznego łowcy. W centrum fabuły znajdują się on oraz androidka firmy Weyland-Yutani, znanej z serii Obcy, a akcja rozgrywa się na odległej planecie. Czegoś takiego w tej franczyzie science fiction jeszcze nie było.

Predator: Strefa zagrożenia - zwiastun

Za reżyserię odpowiada Dan Trachtenberg, który ma na koncie już dwa świetnie oceniane filmy z tej serii: Predator: Prey oraz Predator: Pogromca zabójców.

 

Predator: Strefa zagrożenia – o czym opowiada film?

Akcja przenosi widzów w daleką przyszłość, na odległą planetę, gdzie młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) – wyrzutek ze swojego klanu – zawiera nieoczekiwany sojusz z Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.

Predator: Strefa zagrożenia

arrow-left
Predator: Strefa zagrożenia
fot. materiały prasowe
arrow-right

Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia odbędzie się 7 listopada 2025 roku.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Predator: Strefa zagrożenia
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Predator: Strefa zagrożenia
Oglądaj TERAZ Predator: Strefa zagrożenia Sci-Fi

Najnowsze

1
-

Witold Pyrkosz wskrzeszony przez AI. Wszystko dla jubileuszu M jak Miłość

2 Disney+
-

Kolejna podwyżka cen dla subskrybentów Disney+. Ile wyniesie nowa cena?

3 Bond
-

Amazon po cichu usunął ocenzurowane plakaty Bonda. Spójrzcie, czym je zastąpiono

4 Wiła
-

Wiła, czyli wkrótce powrócimy do Czarnego Stawu

5 Znachor (Netflix - abonament)
-

Znachor dziś w Polsacie. Obejrzyj hit, o którym mówili wszyscy

6 Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski - sesja zdjęciowa Jak być kochanym
-
Exclusive

Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski - mamy zdjęcia i opis fabuły Jak być kochanym

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e02

Simpsonowie

s19e01

Zaklinacze koni

s19e01

Detektyw Murdoch

s2025e192

Moda na sukces

s03e05

s16e02

Bob’s Burgers

s42e244

Ridiculousness

s42e243

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Elisabeth Shue
Elisabeth Shue

ur. 1963, kończy 62 lat

Ioan Gruffudd
Ioan Gruffudd

ur. 1973, kończy 52 lat

Amy Jo Johnson
Amy Jo Johnson

ur. 1970, kończy 55 lat

Olivia Thirlby
Olivia Thirlby

ur. 1986, kończy 39 lat

Okił Khamidow
Okił Khamidow

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV