Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Predator: Strefa zagrożenia - nowe zdjęcie. Ten motyw inspirowany jest Gwiezdnymi Wojnami

Na okładce zagranicznego magazynu SFX promowany jest film science fiction Predator: Strefa zagrożenia. To nowe otwarcie franczyzy, które skupia się na tytułowym kosmicznym łowcy, a w fabule nie pojawiają się ludzie.
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Predator: Strefa zagro... 
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Reklama

Na okładce magazynu SFX wykorzystano przygotowane zdjęcie z filmu, na którym Predator ma na plecach androidkę i są gotowi do walki. Widzieliśmy podobne ujęcie na plakacie oraz w zwiastunach. Co ciekawe, cały motyw został zainspirowany filmem Imperium kontratakuje. Reżyser i scenarzysta Dan Trachtenberg ujawnił to podczas lipcowego San Diego Comic-Con. Chodzi o wątek Chewbakki, który nosi na plecach C-3PO bez nóg.

Predator: Strefa zagrożenia – galeria

Na początku pełnej galerii materiałów z filmu znajduje się okładka magazynu. Najpewniej po premierze numeru do sieci trafią jakieś wypowiedzi reżysera, które zostały mu udzielone.

Predator: Strefa zagrożenia

arrow-left
Predator: Strefa zagrożenia
fot. materiały prasowe
arrow-right

Predator: Strefa zagrożenia – o czym jest film?

Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, na dalekiej planecie. Głównym bohaterem jest młody Predator (Schuster-Koloamatangi), wyrzutek z własnego klanu, który niespodziewanie zawiera sojusz z Thią (Elle Fanning) – zniszczoną androidką. Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę, by zmierzyć się z ostatecznym przeciwnikiem.

Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia w kinach zaplanowana jest na 7 listopada 2025 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Predator: Strefa zagro... 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Predator: Strefa zagrożenia
Oglądaj TERAZ Predator: Strefa zagrożenia Sci-Fi

Najnowsze

1 2000: Gladiator (8,5/10; 5 Oscarów)
-

Nieśmiertelny - aktorzy z Gladiatora znowu razem. Kolejny wojownik w obsadzie

2 Fantastyczna czwórka
-

Ranking najgorszych blockbusterów. Kiedy kasa się zgadza, ale krytycy są na nie

3 deadpool
-

Ryan Reynolds o Avengers: Doomsday. Komentuje plotki o Deadpoolu

4 5. Obcy: Romulus
-

Obcy: Romulus 2 - nowe informacje o filmie. Reżyser podjął ważną decyzję

5 Spotkanie z Ramą
-

Najlepszy ranking książek science fiction w historii? Oto wybór słynnego serwisu popularnonaukowego

6 Stanowisko robocze Nemesisa
-

Pioneer LaserActive – osobliwość z lat 90. w końcu rozszyfrowana!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e10

Starożytni kosmici

s21e06

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e10

Na sygnale

s2025e175

Anderson Cooper 360

s23e25

Real Time with Bill Maher

s01e05

s01e16

s01e01
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Idris Elba
Idris Elba

ur. 1972, kończy 53 lat

Lauren Lapkus
Lauren Lapkus

ur. 1985, kończy 40 lat

Eryk Lubos
Eryk Lubos

ur. 1974, kończy 51 lat

Naomie Harris
Naomie Harris

ur. 1976, kończy 49 lat

Rosie Perez
Rosie Perez

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV