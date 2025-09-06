Predator: Strefa zagrożenia - nowe zdjęcie. Ten motyw inspirowany jest Gwiezdnymi Wojnami

fot. materiały prasowe

Na okładce magazynu SFX wykorzystano przygotowane zdjęcie z filmu, na którym Predator ma na plecach androidkę i są gotowi do walki. Widzieliśmy podobne ujęcie na plakacie oraz w zwiastunach. Co ciekawe, cały motyw został zainspirowany filmem Imperium kontratakuje. Reżyser i scenarzysta Dan Trachtenberg ujawnił to podczas lipcowego San Diego Comic-Con. Chodzi o wątek Chewbakki, który nosi na plecach C-3PO bez nóg.

Predator: Strefa zagrożenia – galeria

Na początku pełnej galerii materiałów z filmu znajduje się okładka magazynu. Najpewniej po premierze numeru do sieci trafią jakieś wypowiedzi reżysera, które zostały mu udzielone.

Predator: Strefa zagrożenia – o czym jest film?

Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, na dalekiej planecie. Głównym bohaterem jest młody Predator (Schuster-Koloamatangi), wyrzutek z własnego klanu, który niespodziewanie zawiera sojusz z Thią (Elle Fanning) – zniszczoną androidką. Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę, by zmierzyć się z ostatecznym przeciwnikiem.

Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia w kinach zaplanowana jest na 7 listopada 2025 roku.