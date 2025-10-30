Predator: Wastelands - absurdalnie zły zwiastun. Tania zrzynka z nadchodzącego hitu!

fot. materiały prasowe

Studio Asylum jest znane z tworzenia tanich zrzynek sprzedających się na fali popularności jakiegoś hollywoodzkiego hitu. Zawsze, gdy na ekranach pojawia się oczekiwana kinowa superprodukcja, oni na DVD/Blu-ray wypuszczają coś o bardzo podobnym tytule. Tak jest z Predator: Wastelands, który wzbudzi zainteresowanie przez podobieństwo tytułów do Predator: Badlands i zwyczajnie zarobi na tym, że wiele osób pomyli oba filmy, aczkolwiek niewykluczone, że ich kino ma swoich wielbicieli.

Predator: Wastelands - zwiastun

Jest to tworzenie zrzynek, które nie łamią prawa autorskiego, ponieważ poza podobieństwem tytułów fabularnie nie mają absolutnie żadnego związku z kinową produkcją. Budżet był tak niski i wszystko było robione tak tanio, że prace na planie trwały sześć dni. To krótszy czas niż nawet przy polskich produkcjach z mikrobudżetem.

Predator: Wastelands - opis fabuły

Kiedy pozaziemski łowca przybywa na Ziemię, niszczy gang nękający niewinnych ludzi i staje się bohaterem dla mieszkańców. Teraz, z ich wsparciem, kosmita rozpocznie polowanie na bezlitosnego przywódcę gangu.

W obsadzie są David Chokachi, Amulya Ananth oraz Vanessa Zanardi.

Premiera Predator: Wastelands w USA odbędzie się 4 listopada - trzy dni przed premierą Predator: Badlands.