Predator x OSIM – fotel gamingowy, który wymasuje cię w trakcie gry

Źródło: Acer

Układy wibracji haptycznych na dobre zagościły na rynku gier komputerowych, implementuje się je po to, aby zwiększyć immersyjność rozgrywki. Dziś systemy haptyczne znajdziemy nie tylko w klasycznych padach, trafiły także do kontrolerów ruchu VR, słuchawek czy foteli gamingowych. Usprawnieniem gadżetów z tej ostatniej kategorii zajęli się inżynierowie odpowiedzialni za rozwój linii Predator, ale nowe fotele Acera powstały nie po to, aby zapewnić nam dodatkowy zastrzyk adrenaliny. Predator x OSIM wyposażono w zintegrowany masażer kręgosłupa. Gadżet ma poprawić nasze samopoczucie poprzez redukcję napięcia mięśniowego.

Fotel Predator x OSIM korzysta z technologii OSIM V-Hand, która ma imitować ruchy dłoni profesjonalnego masażysty, a szeroki zakres regulacji umożliwi ustawienie go pod niemal dowolnym kątem. Oparcie można odchylić nawet o 145 stopni, aby w wygodnej, półleżącej pozycji zrelaksować się w trakcie przerwy od rozgrywki.

Na system relaksacyjny składają się cztery rolki poruszające się wzdłuż i na boki kręgosłupa. Projektanci zaimplementowali trzy główne tryby automatyczne do masażu szyi i ramion, odcinka lędźwiowego oraz masażu energetycznego. Oprócz tego użytkownik może skorzystać z dwóch trybów spersonalizowanych, w których ręcznie ustali prędkość ruchu oraz siłę nacisku rolek. Projektanci pomyśleli także o tym, aby dostosować funkcjonowanie systemu do wzrostu gracza, ponadto użytkownik może zdefiniować program masażu konkretnej części kręgosłupa, która najbardziej doskwiera podczas zabawy.

Aby utrzymać gamingowy charakter sprzętu, wewnątrz oparcia zaszyto dwa głośniki Bluetooth, które mają za zadanie spotęgować wrażenia podczas rozgrywki otaczając nas dźwiękiem. Acer nie ustalił jeszcze polskiej ceny tego nietuzinkowego fotela, ale firma zapewnia, że już wkrótce trafi do powszechnej dystrybucji.