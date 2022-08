Premiera OnePlus 10T 5G i systemu OxygenOS 13

fot. OnePlus

OnePlus 10T przenosi wydajność na wyższy poziom, oferując superszybkie działanie nawet przy najintensywniejszym korzystaniu oraz innowacyjną optymalizację oprogramowania. Za wyjątkowe wrażenia użytkownika odpowiada autorski system OxygenOS, który zapewnia szybką i płynną pracę, a także olśniewający design i ulepszone funkcje bezpieczeństwa.

„Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, prezentując dziś w Nowym Jorku OnePlus 10T 5G i OxygenOS 13 naszym fanom i partnerom” – powiedział Pete Lau, założyciel OnePlus. „OnePlus 10T przenosi naszą charakterystyczną szybkość i płynność działania na wyższy poziom i to w niezwykle konkurencyjnej cenie, a OxygenOS 13 rozwija nasz system operacyjny dzięki pozbawionemu obciążeń wzornictwu i rozszerzonym funkcjom, o które prosili nasi użytkownicy – jak np. ulepszony wybór Always-On Display” – dodał Lau.

fot. OnePlus

Superwydajność bez przegrzewania

OnePlus 10T oferuje najwyższą wydajność dzięki połączeniu potężnego procesora, największego i najwydajniejszego systemu chłodzenia, jaki kiedykolwiek znalazł się w smartfonie OnePlus oraz superszybkiego ładowania, a także wiele innych innowacyjnych rozwiązań.

Flagowiec OnePlus 10T jest napędzany najnowszą i najmocniejszą platformą mobilną Snapdragon 8+ Gen 1 firmy Qualcomm. W połączeniu z zaawansowanym systemem chłodzenia 3D Passive Cooling nowej generacji oraz optymalizacjami oprogramowania w postaci AI System Booster pozwala zapewnić urządzeniu superszybką wydajność podczas wykonywania intensywnych oraz codziennych zadań. OnePlus 10T ułatwi więc granie w gry mobilne lub korzystanie z mediów społecznościowych i to z możliwością pracy w tle aż 35 aplikacji jednocześnie, dzięki czemu możesz szybko przeskakiwać między nimi, wracając dokładnie tam, gdzie skończyłeś.

fot. OnePlus

Superszybkie ładowanie

OnePlus 10T ładowany jest za pomocą aż 150 W ładowarki SuperVOOC Endurance Edition, która oferuje najszybsze prędkości ładowania na rynku. Dzięki temu użytkownicy będą spędzać mniej czasu na ładowaniu swojego urządzenia, a więcej – na korzystaniu z niego. 150 W SuperVOOC Endurance Edition zaledwie po 10 minutach ładowania zapewnia moc baterii na niemal cały dzień, a pełne naładowanie – od 1 do 100% – trwa zaledwie 19 minut.

System ładowania OnePlus 10T jest bezpieczny i wydajny dzięki szeregowi technologii, takich jak Battery Health Engine, która wydłuża żywotność i zachowuje pojemność dużej baterii OnePlus 10T o pojemności 4800 mAh.

Silniejsza łączność

Łącznie aż 15 anten tworzy system łączności 360 stopni OnePlus 10T, który zapewnia silniejszy sygnał Wi-Fi i komórkowy, niezależnie od tego, w jakiej pozycji używasz urządzenia. Funkcja Smart Link współpracuje z systemem antenowym OnePlus 10T, aby poprawić sygnał i prędkość wysyłania danych, zwłaszcza w obszarach o wysokim poziomie obciążenia sieci.

Design bez obciążeń

Oferowany w kolorze czarnym i zielonym OnePlus 10T kontynuuje filozofię designu bez obciążeń firmy OnePlus, oznaczającego dążenie do minimalizmu i prostoty przy zachowaniu najlepszych wrażeń z użytkowania oraz najwyższej wydajności. Dlatego najnowszy flagowiec ma konstrukcję unibody, która świetnie leży w dłoni.

Wyświetlacz OnePlus 10T o przekątnej 6,7 cala zapewnia wyjątkowe wrażenia z oglądania i użytkowania dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 120 Hz, która pomaga również lepiej zachować żywotność baterii. Wyświetlacz OnePlus 10T ma certyfikat HDR10+ oraz natywną obsługę 10-bitowych kolorów, oddając bogatsze i bardziej realistyczne barwy.

fot. OnePlus

Potrójny system aparatów

OnePlus 10T wyposażony jest w potrójny system aparatów z tyłu – na czele z flagowym 50 MP z sensorem Sony IMX766 z OIS, ultraszeroki aparat 8 MP i kamerę makro o rozdzielczości 2 MP. System wraz z Nightscape 2.0 i ulepszoną wydajnością HDR zapewnia, że zdjęcia wykonane w słabym czy nierównomiernym oświetleniu będą jaśniejsze, ostrzejsze i wyraźniejsze dzięki dodatkowemu światłu pobranemu przez sensory aparatu 50 MP.

OxygenOS 12.1

OnePlus 10T jest dostarczany z preinstalowanym systemem OxygenOS 12.1 opartym na systemie Android™ 12, natomiast otrzyma trzy główne aktualizacje systemu Android oraz cztery lata aktualizacji zabezpieczeń. Aktualizacja do OxygenOS 13 nastąpi w późniejszym terminie.

Ceny, dostępność

OnePlus 10T trafi do sprzedaży premierowej w Polsce już 11 sierpnia 2022 r. Obecnie można złożyć preorder na stronie www.oneplus.com/pl/oneplus-10t. OnePlus 10T 5G z 8 GB RAM i 128 GB ROM wyceniony jest na 799 € (ok. 3750 zł), a wersja z 16 GB RAM i 256 GB ROM kosztuje 899 € (ok. 4300 zł).