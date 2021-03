OnePlus 9 - ten smartfon chce być twoim aparatem i konsolą

Źródło: OnePlus

Marka OnePlus przeszła sporą ewolucję. Kiedy pierwsze smartfony od tego producenta trafiły na rynek, obiecywały wydajność klasy premium w średniej półce cenowej. Dziś za nowości od OnePlusa zapłacimy znacznie więcej, koszt ich zakupu zbliżył się do wyceny sprzętów od Samsunga czy Huawei. Ale jedno nie uległo zmianie – pod obudową wciąż pracują najlepsze podzespoły. OnePlus 9 oraz 9 Pro napędza układ Qualcomm Snapdragon 888 wsparty 8 bądź 12 GB pamięci RAM, który w parze z baterią o pojemności 4500 mAh ma poradzić sobie z obsługą najbardziej wymagających aplikacji.

120-hercowy wyświetlacz AMOLED o zmiennym odświeżaniu powinien przykuć uwagę graczy mobilnych, zwłaszcza że współpracuje z technologią Hyper Touch zapewniającą 360-hertcowe próbkowanie dotyku. Dzięki niej smartfon przetworzy nasze polecenia z opóźnieniem rzędu 30ms, pozwalając błyskawicznie zareagować na to, co dzieje się na ekranie. Na start z funkcji tej skorzystają gracze czterech tytułów: Call of Duty: Mobile, League of Legends, PUBG oraz Brawl Stars. Dodajmy do tego technologię szybkiego ładowania Warp Charge 65T, która napełni rozładowaną baterię w ciągu 30 minut, a otrzymamy sprzęt stworzony do obsługi gier.

Jednak to układ optyczny może okazać się największą zaletą nowych OnePlusów. Przy jego projektowaniu firma nawiązała bowiem współpracę z Hasselblad, producentem aparatów dla profesjonalistów. Tym samym nowe smartfony od OnePlus mogą korzystać z algorytmów profesjonalnej kalibracji kolorów do reprodukcji naturalnie wyglądających barw.

W OnePlus 9 Pro znajdziemy poczwórny układ optyczny, na który składa się aparat główny z topową 48-megapikselową matrycą od Sony, obiektyw szerokokątny 50 MP, teleobiektyw 8 MP z 3,3-krotnym zoomem optycznym oraz czujnik głębi. Na szczególną uwagę zasługuje układ szerokokątny, gdyż wyposażono go jedną z największych matryc na rynku smartfonowym. Z kolei jego optykę opracowano w taki sposób, aby maksymalnie zredukować zaburzenia krzywizny obiektywu.

Ponadto po aktywacji trybu Hasselblad Pro smartfon upodobni interfejs aplikacji fotograficznej do tego, jaki wykorzystuje się w aparatach Hasselblad i umożliwi zapisywanie zdjęć w 12-bitowych RAW-ach. Telefon poradzi sobie także z kręceniem filmów 4K przy 120 klatkach. W standardowym modelu OnePlus 9 znajdziemy ten sam obiektyw szerokokątny, nieco starszy model aparatu głównego oraz czujnik głębi.

Przedsprzedaż obu modeli rozpocznie się 26 marca, podstawowy model OnePlus 9 wyceniono na 699 € a OnePlus 9 Pro na 899 €.

OnePlus 9 OnePlus 9 Pro Ekran 6,7" AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2400 6,7" AMOLED, 120 Hz, 1440 x 3216 Procesor Qualcomm Snapdragon 888 RAM 8 / 12 GB Pamięć 128 / 256 GB Aparat przedni 16 MP, f/2.4 Aparat tylny - główny 48 MP, f/1.8

- teleobiektyw 8 MP, f/2.4, zoom optyczny 3.3x

- ultraszerokokątny 50 MP, f/2.2

- czujnik głębi 2 MP, f/2.4 - główny 48 MP, f/1.8

- ultraszerokokątny 50 MP, f/2.2

- czujnik głębi 2 MP, f/2.4 Łączność Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6 Bateria 4500 mAh Cena - 699 € (8/128 GB)

- 799 € (12/256 BG) - 899 € (8/128 GB)

- 999 € (12/256 BG)