PREMIERY CANAL+ - aktualizacja premier na styczeń 2022

W styczniu w ofercie serwisu PREMIERY CANAL+ znajdzie się kilka niezwykle interesujących tytułów. Obecnie dostępne są już takie hity jak Diuna, Nie czas umierać czy Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. W kolejnych dniach pojawią się: Żeby nie było śladów (w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego), czyli produkcja opowiadająca o zabójstwie Grzegorza Przemyka, a także skandynawski kryminał Jeźdźcy sprawiedliwości.

Na uwagę zasługują filmy dokumentalne - JFK: Droga do prawdy w reżyserii Olivera Stone'a oraz W drodze. Film o Anthonym Bourdainie o popularnym kucharzu i podróżniku. W ofercie znajduje się również dokument Już tu nie wrócę, który został zrealizowany we współpracy z CANAL+.

Na najmłodszych widzów czeka animacja Rodzina Addamsów 2, a od 30 stycznia będą dostępne Koati oraz Pszczółka Maja: Mały wielki skarb.

Poniżej możecie sprawdzić styczniowe PREMIERY CANAL+. Serwis dostępny jest dla wszystkich użytkowników, również tych niekorzystających z innych usług CANAL+.

PREMIERY MIESIĄCA

DIUNA

Gatunek: przygodowy, science fiction

Obasada: Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Chang Chen, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin, Sharon Duncan-Brewster, Stellan Skarsgård.

Diuna jest kinową adaptacją książki Franka Herberta pod tym samym tytułem, którą wyreżyserował nominowany do Oscara Denis Villeneuve. Film opowiada historię Paula Atreidesa - utalentowanego młodego człowieka, któremu pisane jest wspaniałe przeznaczenie. Chłopak udaje się na planetę, gdzie wybucha konflikt o dostęp do rzadkiej przyprawy. Substancja ta wyzwala w człowieku jego największy potencjał. Wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary.

MOSQUITO STATE

Gatunek: dramat

Obsada: Beau Knapp, Charlotte Vega, Jack Kesy, Olivier Martinez, Audrey Wasilewski, Daisy Bishop.

Mosquito state to polsko-amerykańska produkcja w reżyserii Filipa Jana Rymszy. Głównym bohaterem tego psychologicznego thrillera jest Richard Boca – genialny i całkowicie pochłonięty pracą analityk danych z Wall Street. Bohater pewnego dnia udaje się na ekskluzywną imprezę firmową, na której zawiera dwie znajomości: z eteryczną Leną oraz pewnym natarczywym komarem. Oboje zagnieżdżają się głęboko w umyśle Richarda, zmieniając jego życie.

© fot. Marzena Stokłosa, prod. WFDiF, Royal Road Entertainment, dystr. Kino Świat 2021

SHANG-CHI I LEGENDA DZIESIĘCIU PIERŚCIENI

Gatunek: sensacyjny, przygodowy

Obsada: Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Awkwafina, Ben Kingsley

To superbohaterski film MCU o tytułowym bohaterze, który w okresie nastoletnim odciął się od rodziny i traumatycznych przeżyć. W dorosłym wieku Shang musi zmierzyć się z demonami przeszłości, gdy zostaje wciągnięty w sieć tajemniczej organizacji terrorystycznej Dziesięć Pierścieni. Jej przywódcą jest jego ojciec...

© Disney © Disney•Pixar © & ™ Lucasfilm LTD © Marvel. Wszelkie prawa zastrzeżone

JUŻ TU NIE WRÓCĘ

Gatunek: dokument

Już tu nie wrócę to dokument dziennikarza Mikołaja Lizuta, który był nominowany w kategorii Najlepszy Film Polski podczas festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity w 2021 roku. Opowiada o czterech wychowankach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu pod Białymstokiem, którzy w przeszłości sprawiali problemy. Pochodzili z dysfunkcyjnych rodzin i byli ofiarami przemocy. Film pokazuje ich walkę o marzenia i zderzenie z trudną dorosłością.

© CANAL+ Polska S.A. 2021

JFK: DROGA DO PRAWDY

Gatunek: dokument

Obsada: Donald Sutherland, Whoopi Goldberg.

Film dokumentalny w reżyserii Olivera Stone'a, który mierzy się z tematem głośnego zabójstwa prezydenta Kennedy’ego. Autor wraz z ekspertami stara się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania związane ze śmiercią 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zdarzenie to wciąż budzi wiele wątpliwości i jest tematem teorii spiskowych.

W DRODZE. FILM O ANTHONYM BOURDAINIE

Gatunek: dokument

Dokument zdobywcy Oscara, Morgana Neville'a, opowiada o znanym podróżniku i szefie kuchni. Anthony Bourdain był znany z niezwykłej otwartości, którą zjednywał sobie ludzi, a także z ciętego języka i inteligentnego poczucia humoru. W filmie wykorzystano wywiady z podróżnikiem, a także wypowiedzi jego rodziny i przyjaciół.

CRY MACHO

Gatunek: dramat, western

Obsada: Clint Eastwood, Natalia Traven, Fernanda Urrejola, Eduardo Minett, Dwight Yoakam

Cry macho to kolejny film Clinta Eastwooda, który nie tylko wyreżyserował obraz, ale też zagrał w nim główną rolę. Produkcja powstała na podstawie powieści N. Richarda Nasha. Opowiada o emerytowanym hodowcy koni, dawnej gwieździe rodeo. Spokojne życie bohatera zostaje zaburzone, gdy dostaje zlecenie od byłego szefa. Wyprawa staje się sposobem na rozliczenie z mroczną przeszłością.

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.

JEDEN STRZAŁ

Gatunek: akcja, sensacyjny

Obsada: Ashley Greene, Emmanuel Imani, Ryan Phillippe, Scott Adkins.

Jeden strzał to film w reżyserii Jamesa Nunna. Warto zwrócić uwagę na ciekawy montaż - produkcja sprawia wrażenie nakręconej na jednym ujęciu. Jake Harris przewodzi ważnej misji, która ma zapobiec atakowi terrorystycznemu. Jednak żołnierze Navy Seal's wpadają w pułapkę w trakcie próby odbicia więźnia z obozu CIA.

DIE IN A GUNFIGHT

Gatunek: dramat

Obsada: Diego Boneta, Alexandra Daddario, Emmanuelle Chriqui, Nicola Correia-Damude.

Die in gunfight to współczesna historia Romea i Julii, w której dochodzi do rywalizacji o medialne imperium w Nowym Jorku. Film łączy akcję, humor i romans. Mary i Ben po wielu latach ponownie zakochują się w sobie, ale ich gorącemu uczuciu sprzeciwiają się zwaśnieni ojcowie. Czy zakazana miłość zwycięży?

© 2021 DIG PRODUCTION LLC. All Rights Reserved.

PALCE LIZAĆ

Gatunek: komedia

Obsada: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume de Tonquédec.

Belgijsko-francuska komedia opowiada o powstaniu pierwszej na świecie restauracji. Akcja rozgrywa się przed wybuchem rewolucji francuskiej, gdy Pierre Manceron zostaje zwolniony ze stanowiska kucharza. Bohater spotyka niezwykłą kobietę, którą uczy gotować. Razem otwierają restaurację. Miejsce to zyskuje dużą popularność, ale też przysparza im wrogów.

TAJEMNICE SAINT TROPEZ

Gatunek: komedia kryminalna

Obsada: Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu, Elisa Bachir Bey, Christian Clavier, Virginie Hocq.

Bogate małżeństwo, które co roku gości w swojej rezydencji gwiazdy i rekiny biznesu, otrzymuje groźby od szantażysty, gdy dochodzi do wypadku samochodowego. Główny bohater Tranchant wynajmuje prywatnego detektywa, który jest arogancki i niekompetentny. Aby rozwiązać zagadkę i złapać sprawcę, udaje lokaja, ale chytry plan powoduje spustoszenie willi.

© dystr. Kino Świat 2021

KOMEDIANCI DEBIUTANCI

Gatunek: dramat obyczajowy

Obsada: Kad Merad, Pierre Lottin, Sofian Khammes, Wabinlé Nabié, David Ayala.

Komedianci debiutanci w reżyserii Emmanuela Courcola to inspirowany prawdziwą historią film o niespełnionym aktorze, który prowadzi warsztaty teatralne w więzieniu. Podczas prób do sztuki Samuela Becketta (pt. Czekając na Godota) między nim a skazańcami wytwarza się niezwykła relacja. Czy finałowy występ w Paryżu okaże się dla wszystkich sukcesem?

WSZYSCY ŚWIĘCI NEW JERSEY

Gatunek: dramat, kryminał

Obsada: Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Vera Farmiga, Corey Stoll, Jon Bernthal, Ray Liotta.

Film opowiada o młodym Anthonym Soprano, który dorasta w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii New Jersey. Gangsterzy rzucają wyzwanie rodzinie DiMeo. Chcą przejąć władzę nad miastem rozdartym konfliktami rasowymi.

GANG Z ULICY SEZAMKOWEJ (dostępny od 30.01)

Gatunek: dokument

Gang z Ulicy Sezamkowej jest hołdem złożonym serialowi telewizyjnemu dla najmłodszych widzów. Program uczył tolerancji i akceptacji inności za pomocą marionetek. W dokumencie nie brakuje archiwalnych nagrań i wywiadów z twórcami kulturowego fenomenu.

© 2021 123 Street Gang, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW (dostępny od 27.01)

Gatunek: dramat

Obsada: Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz, Tomasz Kot.

Żeby nie było śladów opowiada historię głośnego zabójstwa Grzegorza Przemyka z 1983 roku. Mężczyzna został skatowany w komisariacie, a naocznym świadkiem wydarzeń był jego przyjaciel. Jurek Popiel próbuje doprowadzić do ukarania sprawców, ale komunistyczne władze starają się go zmusić do zmiany obciążających zeznań. Film wyreżyserował Jan P. Matuszyński.

Foto: Łukasz Bąk

JEŹDŹCY SPRAWIEDLIWOŚCI (dostępny od 28.01)

Gatunek: kryminał, akcja

W głównej roli Jeźdźca sprawiedliwości występuje Mads Mikkelsen, który gra żołnierza zmuszonego do powrotu do domu z misji wojskowej. Ten film akcji opowiada o grupce mężczyzn, którzy przeprowadzają własne śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej. Uważają, że był to zaplanowany zamach.

© 2022 Best Film CO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RODZINA ADDAMSÓW 2

Gatunek: animacja, familijny

Obsada (dubbing): Jarosław Boberek, Agnieszka Grochowska, Aleksandra Kowalicka, Jan Cięciara.

Rodzina Addamsów 2 to kontynuacja animacji z 2019 roku. Tym razem rodzina mierzy się z... konfliktem pokoleniowym. Bohaterowie wyruszają na wspólne wakacje, żeby podtrzymać między sobą więzi. Przemierzają kamperem całą Amerykę, przeżywają wiele przygód i zabawnych sytuacji.

KOATI (dostępny od 30.01)

Gatunek: animacja, przygodowy, familijny

Nachi, Xochi i Pako wyruszają w podróż do dżungli, żeby powstrzymać wężycę Zainę przed zniszczeniem ich ojczyzny, czyli magicznej Krainy Xo. Za projekt odpowiada Sofia Vergara, a producentem wykonawczym i muzycznym filmu jest piosenkarz Marc Anthony.

@Dystrybucja CINEMAN

PSZCZÓŁKA MAJA. MAŁY WIELKI SKARB (dostępny od 30.01)

Gatunek: animacja, komedia, familijny

Wesoła kontynuacja przygód uwielbianej pszczółki Mai i jej skrzydlatych przyjaciół. Bohaterowie wyruszają w podróż pełną przygód, gdy muszą zaopiekować się magiczną złotą pestką.

@ Dystrybucja CINEMAN

PREMIERY CANAL+ - styczeń 2022

Tytuł Kategoria Data premiery Diuna przygodowy, sci-fi dostępny Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni sensacyjny, przygodowy dostępny Mosquito State dramat dostępny Już tu nie wrócę dokument dostępny JFK: Droga do prawdy dokument dostępny W drodze. Film o Anthonym Bourdainie dokument dostępny Cry Macho dramat, western dostępny Jeden strzał akcja, sensacyjny dostępny Die in a gunfight dramat dostępny Palce lizać komedia dostępny Tajemnice Saint Tropez komedia kryminalna dostępny Komedianci debiutanci dramat obyczajowy dostępny Wszyscy święci New Jersey dramat, kryminał dostępny Gang z Ulicy Sezamkowej dokument dostępny Rodzina Addamsów 2 animacja, familijny dostępny Żeby nie było śladów dramat 27.01 Jeźdźcy sprawiedliwości kryminał, akcja 28.01 Koati animacja, przygodowy, familijny 30.01 Pszczółka Maja. Mały wielki skarb animacja, komedia, familijny 30.01

