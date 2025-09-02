Hity jesieni i zimy 2025! Najbardziej wyczekiwane premiery filmów i seriali w jednym miejscu

fot. materiały prasowe

Wrzesień to czas zamknięcia sezonu letniego i spojrzenia w przyszłość. Trzeba przyjrzeć się, na co powinniśmy czekać w kinie i na małym ekranie, a nie brakuje filmów i seriali, które dostarczą wrażeń, emocji i niezapomnianej rozrywki.

Najbardziej oczekiwane premiery filmów – jesień/zima 2025

Na wstępie przygotowaliśmy listę najbardziej oczekiwanych filmów, które mogą zaskoczyć widzów w kinie lub po prostu być rozrywką wartą obejrzenia na wielkim ekranie. Poza oczywistym hitem, jakim jest Avatar: Ogień i popiół i popiół, znajdziecie tu kilka tytułów, obok których trudno będzie przejść obojętnie - w tym jeden polski film!

Najbardziej oczekiwane premiery seriali - jesień/zima 2025

Jesień w serialach również jest atrakcyjna, i to nie tylko dlatego, że powróci Fallout z nowym sezonem czy polskie 1670. Są tutaj tytuły, które będą wielkimi wydarzeniami i na pewno będzie się o nich dużo mówić! Zobaczcie listę!

