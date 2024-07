Premiery lipca 2024 w Multikinie. Gru, Minionki i Deadpool je opanują

fot. Multikino

Nadchodzi pierwszy weekend lipca 2024 roku, więc czekają nas gorące premiery kinowe w Multikinie, które niewątpliwie wygrają z ładną pogodą. Zaczynamy od pewniaka pod kątem dobrej rozrywki w Multikine: Gru i Minionki: Pod przykrywką, czyli najnowsza odsłona serii już 5 lipca.

Gru i Minionki: Pod przykrywką - o czym jest film?

Nowy rozdział, w którym Gru i Lucy oraz ich córeczki: Margo, Edith i Agnes powitają nowego członka rodziny Gru juniora. Gru będzie musiał zmierzyć się z nowym nemezis w postaci Maxime'a Le Mala i jego femme fatale, Valentiny. Tego samego dnia do kin wejdzie polska komedia kryminalna „Wieczór kawalerski”. Na wielkim ekranie pojawi się gwiazdorska obsada na odjechanej imprezie, która wymyka się spod kontroli i zmienia w niebezpieczną jazdę po bandzie.

5 lipca to też oczekiwany horror. MaXXXine - do Hollywood lat 80-tych przyjeżdża gwiazda filmów dla dorosłych, Maxine Minx. Maxine marzy, że w końcu uda się jej osiągnąć wielki sukces w Los Angeles. W tym czasie w LA tajemniczy morderca prześladuje gwiazdy Hollywood. Jego przestępstwa mają związek z tajemniczą przeszłością Maxine.

Multikino - premiery lipca

12 lipca to arcyciekawie zapowiadająca się komedia romantyczna Zabierz mnie na Księżyc, który occeniając po zwiastunach nie powiela schematów gatunku i z uwagi na osadzenie historii w specyficznych okolicznościach, może być kawałem dobrej rozrywki,

Historia rozgrywa się na tle historycznego wydarzenia jakim było lądowanie Apollo 11 na Księżycu. Kelly Jones, specjalistka od marketingu (Scarlett Johansson) zostaje zatrudniona, aby naprawić publiczny wizerunek NASA. Zaczyna działać i iskry lecą we wszystkich kierunkach, Kelly sieje spustoszenie. Szefem odpowiedzialnym za wystrzelenie rakiety jest Cole Davis (Channing Tatum). Kiedy Biały Dom uznaje, że misja jest zbyt ważna, aby miała zakończyć się niepowodzeniem, Jones otrzymuje polecenie zorganizowania fałszywego lądowania na Księżycu. I zaczyna się prawdziwe odliczanie...

19 lipca to dzień dla fanów kina katastroficznego! Premiera Twisters to duchowa kontynuacja klasyka z lat 90. pod tytułem Twister. Znów grupa ludzi zmierzy się zabójczą siłą natury obrazowaną przez tornada. Poza tym jeszcze dwie premiery tego dnia: Był sobie kot - zwariowana komedia o pewnym krnąbrnym kocie, który przeżywając szalone przygody orientuje się, że nie jest pępkiem świata oraz film anime Blue Lock The Movie: Episode Nagi. kolega z klasy, który marzy o zdobyciu Pucharu Świata, odkrywa ukryte umiejętności Nagiego i inspiruje go do gry w piłkę nożną i pokazania swojego wyjątkowego talentu. Pewnego dnia chłopak otrzymuje zaproszenie do tajemniczego projektu BLUE LOCK.

Nie zapomnijmy też o tym, że 12 lipca wchodzi horror. Jest to uznawany przez krytyków za arcydzieło z przerażającą rolą Nicolasa Cage Kod zła. Średnia ocen dziennikarzy według RottenTomatoes to 8,8/10. "Najlepszy horror dekady" - takie słowa od dawna nie padały tak często przy jednym filmie.

26 lipca to najbardziej oczekiwany film roku, czyli Deadpool & Wolverine, który ma pokazać, że kino komiksowe nadal przyciąga miliony widzów przed ekrany. Ryan Reynolds jako Pyskaty Najemnik łączy siły z Hugh Jackmanem w kultowej roli Wolverine'a. Razem przeskoczą do MCU, czyli świata znanego z filmów o Avengers.

OFFowe czwartki w lipcu w Multikinie

Każdy fan sieci Mulltikino wie, że warto. 4 lipca we wszystkich kinach sieci Multikino będzie można zobaczyć Lekcje tolerancji, 11 lipca Mars Express. Świat, który nadejdzie, 18 lipca Ponyo, a 25 lipca The Royal Hotel.

Kultowe Kino w Multikinie

Nie zapominajmy o cyklu Kultowe Kino zawsze o 20:00. Mamy tu takie tytuły: Killer-ów 2-óch (8 lipca), Pretty Woman (15 lipca), Rozmowa (22 lipca) i Buntownik bez powodu (29 lipca).

Na koniec coś dla fanów Harry'ego Pottera. W każdy poniedziałek w lipcu oraz w sierpniu o 17:00 będzie można zobaczyć jedną część serii: Harry Potter i Kamień filozoficzny (1 lipca), Harry Potter i Komnata tajemnic (8 lipca), Harry Potter i Więzień Azkabanu (15 lipca), Harry Potter i Czara Ognia (22 lipca), Harry Potter i Zakon Feniksa (29 lipca), Harry Potter i Książe Półkrwi (5 sierpnia), Harry Potter i Insygnia Śmierci cz.1 (12 sierpnia) oraz Harry Potter i Insygnia Śmierci cz.2 (19 sierpnia).

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl.