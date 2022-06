Prey - wyciekł pełny zwiastun. Indianie kontra Predator!

fot. materiały prasowe

Prey to próba stworzenia czegoś innego w świecie znanym z serii Predator. Tym razem za kamerą stoi Dan Trachtenberg, a autorem scenariusza jest Patrick Aison, dla którego jest to debiut w kinie pełnometrażowym. Ma na koncie jedynie pojedyncze odcinki kilku seriali na czele z takimi tytułami jak Treadstone oraz Tom Clancy’s Jack Ryan. W obsadzie są Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane Diliegro oraz Stefany Mathias.

Prey - wyciekł zwiastun

Tym razem wyciek zwiastuna jest w idealnej jakości obrazu. Nie wiadomo, kiedy oficjalnie zostanie on udostępniony, więc obejrzyjcie póki jest, bo 20th Century Studios oraz Disney kasują wszelkie źródła z wyciekiem.

Prey - o czym jest film?

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.

Prey - premiera w USA odbędzie się tylko w platformie Hulu już 5 sierpnia. Na obecną chwilę nie wiadomo, jak będzie wyglądać dystrybucja w Europie. Jednakże większość produkcji Hulu trafia do Europy w zakładce Star w serwisie Disney+.