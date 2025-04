Duże problemy finansowe filmu Lone Wolf z Bryanem Cranstonem. Jaki jest ich powód?

fot. Showtime

Zdjęcia do filmu Lone Wolf, w którym wystąpili Bryan Cranston i Lily Gladstone, zakończyły się w lutym tego roku w Nowym Meksyku. Według źródeł wielu członków ekipy filmowej nie otrzymało wypłat z powodu problemów finansowych, z jakimi mierzy się produkcja. Na liście płac brakuje co najmniej 1 miliona dolarów. Wiele działów produkcyjnych nadal nie otrzymało zapłaty za co najmniej tydzień pracy, a niektórzy producenci i finansiści pozostają bez pieniędzy.

Ekipa produkcyjna nie dostała wypłat

Thriller miał kosztować 11 milionów dolarów, ale kwota wzrosła do 13 milionów dolarów, co do tej pory nie zostało pokryte przez producentów. Ekipy i dostawcy byli informowani od czas zakończenia zdjęć, że pieniądze są w drodze, ale płatności wciąż nie zostały uregulowane. Według Deadline część głównej obsady dostała wynagrodzenie, ale jest wielu aktorów, którzy nie otrzymali pieniędzy. Wokół pracowników narasta frustracja.

Główny sponsor, Rabbits Black, napisał w oświadczeniu, że w pełni wywiązał się ze swoich zobowiązań finansowych wobec Lone Wolf. Z kolei producent-finansista Wagner Entertainment twierdzi, że również wszystkich opłacił. Z kolei dodatkowi producenci Hope i Vachon, odmówili komentarza, ale wiadomo, że są wśród tych, którzy czekają na zapłatę.

Według wcześniejszy informacji, 25-dniowy plan zdjęć, został skrócony do 20 przed rozpoczęciem prac. Kłopoty z wypłatami, które opóźniano, zaczęły się na wczesnym etapie produkcji. To doprowadziło do przyjazdu na plan przedstawicieli związków zawodowych i wstrzymania projektu na kilka dni po wydaniu przez SAG nakazu, aby zaniechać pracę. Źródła podają, że reżyser Mark Pellington w pełni popierał ekipy, które przestały pracować. Jednak grunt palił się pod nogami producentów. Nastroje na planie nie były najlepsze z powodu tych opóźnień, za które też trzeba było zapłacić ekipie.

Jeden z członków ekipy filmowej przyznał, że produkcja była rozczarowująca i choć pracuje w branży od 15 lat nigdy nie doświadczył takich problemów na planie. Nie wini producentów, ale nie sądzi, że film był zabezpieczony pod względem finansowym. Dodał, że nawet zatrudniono producentów wykonawczych, aby zagrali w filmie.

Przed zdjęciami skład zespołu produkcyjnego uległ zmianie, ponieważ pierwotnie było w nim Yale Productions, ale nazwa nie jest wymieniana przy tym filmie. Powiązana z Yale firma The Great Escape też wycofała się ze sprzedaży filmu, ponieważ zakończyła swoją działalność sprzedażową. Tę funkcję przejął Independent Film Group UTA (reprezentuje Cranstona), które zawarło umowę z Vertical na sprzedaż na rynku amerykańskim.

Wagner Entertainment ma udzielić pożyczki pomostowej. Trwają rozmowy z głównym pożyczkodawcą, a także prowadzone są rozmowy związane z uzyskaniem ulgi podatkowej. Podobno to kwestia dni do tygodnia. Związki zawodowe reprezentujące ekipę zaangażowały prawników. Według doniesień postprodukcja została opóźniona.

Pomimo trudności osoby pracujące nad filmem są nadal optymistycznie nastawione. Twierdzą, że choć aktorzy zdawali sobie sprawę z tych problemów, to zagrali naprawdę dobrze. Członek ekipy dodał:

Mocno wierzę w to, co zostało nakręcone, nawet jeśli czasami nie sprawiało to wrażenia filmu za 10–12 milionów dolarów.

Lone Wolf - fabuła

Lone Wolf będzie śledzić losy zmagającego się z uzależnieniem weterana (Gladstone), który zostaje zrekrutowany przez kontraktora (Cranston) do tajnej rządowej operacji mającej na celu zamordowanie wysokiego rangą polityka. Po odkryciu, że ma ponieść konsekwencje, musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, aby przechytrzyć agentów w cieniu i chronić przyszłość swojego syna.

W obsadzie oprócz Gladstone i Cranston znajdują się: O’Shea Jackson, Jr., Jennifer Ehle, Chet Hanks i Spencer Garrett.