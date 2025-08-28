placeholder
Nowy thriller Harlana Cobena nadchodzi na Prime Video. Kiedy obejrzymy serial Lazarus?

Kolejna ekranizacja powieści Harlana Cobena pojawi się na Prime Video. Udostępniono pierwsze zdjęcia i zapowiedziano datę premiery nowego serialu - Lazarus.
Oliwia Garczyńska
Lazarus fot. Prime Video
Lazarus to serial w konwencji thrillera na podstawie bestsellerowych powieści autorstwa Harlana Cobena. Pisarz jest jego scenarzystą oraz producentem wykonawczym. Prime Video udostępniło galerię zdjęć i ujawniło, kiedy produkcja zadebiutuje na platformie. 

Lazarus - pierwsze zdjęcia 

Lazarus

Lazarus
fot. Prime Video
Zwiastun i zdjęcia z Tylko jedno spojrzenie. Polski serial Netflixa adaptuje powieść Harlana Cobena

Lazarus - fabuła, obsada, data premiery

Joel Lazarus wraca do swojego domu rodzinnego po samobójstwie jego ojca, dr Jonathana Lazarusa. Tam zaczyna doświadczać niepokojących, nadnaturalnych rzeczy. Szybko zostaje wplątany w serię niewyjaśnionych morderstw, zmagając się z tajemnicą śmierci ojca, a także morderstwa swojej siostry, do którego doszło 25 lat wcześniej.

W główne role wcielą się Sam Claflin (Joel Lazarus) i Bill Nighy (dr Jonathan Lazarus). W obsadzie znaleźli się też Alexandra Roach jako Jenna Lazarus, David Fynn jako Seth McGovern, Karla Crome jako Bella Catton oraz Kate Ashfield jako detektyw Alison Brown.

Premiera serialu Lazarus na Prime Video została zapowiedziana na 22 października. Tego dnia zadebiutuje wszystkie 6 odcinków

Źródło: deadline

