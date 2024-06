Prime Video wywołało kontrowersje. Z grafiki Full Metal Jacket usunięto ważny napis

fot. Warner Bros. Entertainment

Film Full Metal Jacket, który miał premierę w 1987 roku, to jeden z najbardziej znanych dzieł reżysera Stanleya Kubricka. Ostatnio stało się o nim głośno w mediach społecznościowych za sprawą grafiki, którą użyto na Prime Video, gdzie można wypożyczyć lub kupić tę wojenną produkcję. Na zdjęciu znajdował się hełm żołnierski, z którego jednak usunięto ważny napis "Born to kill". Matthew Modine, który grał główną rolę w filmie i nosił ten hełm, nagłośnił kontrowersyjną sytuację na portalu X.

Kto zadecydował o usunięciu napisu "BORN TO KILL"? Nie dość, że zmienili kultowe dzieło sztuki Philipa Castle’a, to jeszcze zupełnie nie zrozumieli sensu jego istnienia. Szeregowy Joker nosi hełm z napisem "BORN TO KILL" i przypinką z pacyfą jako wyraz "dwoistości człowieka".

Prime Video zmieniło tymczasowo okładkę na zdjęcie z filmu. Według źródeł, Warner Bros. poprosił o aktualizację strony Full Metal Jacket, aby pojawiła się tam oryginalna grafika. Na polskiej platformie znajduje się hełm z napisem "Born to kill", ale gdy przejdziemy do strony filmu to wciąż możemy dostrzec w wideo brak tego podpisu.

fot. Warner Bros. Entertainment