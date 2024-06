Czego Godzilla nigdy nie zrobi w filmach? Zestaw zasad od Toho

fot. © cedricdumler ©️WarnerBros

W ostatnich miesiącach Król potworów opanował kina oraz streaming. Najpierw na duże ekrany wszedł japoński film Godzilla Minus One, który później zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne. Potem na Apple TV+ subskrybenci mogli oglądać serial Monarch: Dziedzictwo potworów, a następnie w marcu do kin trafił Godzilla i Kong: Nowe imperium. Ta ostatnia produkcja zarobiła 570 milionów dolarów.

W 2016 roku po premierze Shin Godzilla powstał "Godzilla Room", który został utworzony w japońskiej wytwórni filmowej Toho, posiadającej prawa do Króla potworów. Grupa składa się z 14 osób, które zajmują się wyłącznie projektami o Godzilli. Ich zadaniem jest ochrona marki, aby nowe produkcje nie wyrządziły jej żadnej szkody. Kierownik "Godzilla Room", Tetsuya Yoshikawa, w rozmowie z Livedoor wyjaśnił, że zespół przestudiował wszystkie poprzednie filmy o Godzilli i opracował zestaw zasad, których muszą przestrzegać przyszłe projekty i produkty.

Jedną z najważniejszych zasad jest to, że Godzilla nigdy nie może umrzeć i nie poluje na ludzi ani rzeczy. Sprawdzaliśmy to na etapie pisania scenariusza Godzilla Minus One. To samo dotyczy wersji hollywoodzkiej. Zarządzanie filmem poprzez ustalenie zobowiązań i zasad, a nie tylko kierowanie się intuicją, wpływa również na jego wiarygodność.

To oznacza, że Godzilla zawsze pozostanie Godzillą, jaką znamy, bez względu na wersję, jaką zobaczymy na ekranach lub produktach.

