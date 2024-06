The Boys - wściekli "fani" już hejtują serial. Koniec produkcji będzie inny niż w komiksie

Amazon/Screen Rant

Dotychczasowi "fani" The Boys zaczynają mieć coraz większy problem z serialem Amazon Prime Video - to zjawisko przybiera na sile także w Polsce. Część widzów, która brała produkcję za okręt flagowy popkultury bezkompromisowo uderzający w "polityczną poprawność", najwyraźniej mocno rozczarowała się najnowszą odsłoną historii, uznając zawarty w niej wątek gejowskiej miłości czy rzucenie nowego światła na działania Homelandera za przejaw "kultury woke".

Pal już licho, że wspomniani wcześniej "fani" najprawdopodobniej nie do końca zrozumieli to, czym The Boys byli w poprzednich sezonach. Pojawiająca się w sieci krytyka powoli zaczyna przybierać już formę tzw. review bombingu - poziom Audience Score w serwisie Rotten Tomatoes spadł do zaledwie 49%, podczas gdy w poprzednich sezonach było to kolejno 90%, 83% i 75%. Zaskakuje przede wszystkim to, w jaki sposób autorzy negatywnych recenzji chcą uderzyć w serial.

Główna oś krytyki to próba wskazania, że The Boys rzekomo sami stali się "polityczną propagandą" i to powstałą z myślą o... zbliżających się wyborach prezydenckich w USA. Wkurzonych na 4. sezon "fanów" jest jednak znacznie więcej - w ich głosach da się znaleźć naprawdę absurdalne argumenty:

Zakończenie The Boys będzie inne niż w komiksie

Z kolei showrunner serialu, Eric Kripke, w wywiadzie dla Variety stwierdził, że ekranowa opowieść zakończy się w inny sposób niż w komiksie. Papierkiem lakmusowym takiego obrotu spraw jest wątek Black Noira - przypomnijmy, że w świecie powieści graficznych okazał się on klonem Homelandera, de facto stojącym za popełnianymi przez tego ostatniego zbrodniami. Jak mówi jednak Kripke:

W komiksach był klonem Homelandera i to właśnie on popełniał te wszystkie zbrodnie. Genialny twist. Ale gdybyśmy my zdecydowali się na to samo, to złoczyńca, którego historię odkrywaliśmy, ostatecznie nie byłby złoczyńcą. Rozwój wątków przebiega różnie. Jestem pewny, że niektórzy fani są wściekli, iż nie podążam drogą z komiksów, ale dla mnie to nie było satysfakcjonujące. Zamierzam skupić się na historii konkretnego złoczyńcy, więc nie podobał mi się cały ten pomysł z klonowaniem. Samo klonowanie... Może to głupio zabrzmi, ale sądzę, że jest zbyt "magiczne" jak na ten serial.

Później Kripke dodał:

W komiksie są pewne elementy, z których nie mogliśmy skorzystać. Są szokujące zwroty akcji, ale chciałbym przede wszystkim, aby cała historia była spójna pod kątem emocjonalnym. Tak, chodzi też o zakończenie całego serialu. Są tu podstawy, dla których inspiracją jest komiks, ale zakończenie będzie się różnić.

Inspiracją dla ekranowej Petardy była znana amerykańska polityczka

Kripke w tym samym wywiadzie przyznał, że tworząc postać Petardy, nowej członkini Siódemki, opierał się na działaniach Marjorie Taylor Greene, członkini Izby Reprezentantów, blisko współpracującej z Donaldem Trumpem - w USA słynnie ona m.in. z wygłaszania teorii spiskowych na temat wydarzeń społeczno-politycznych. Kripke mówi wprost:

To jest właśnie taki sam typ osobowości. Kiedyś miałeś samego Trumpa, ale teraz masz jego "dzieci", które ścigają się miedzy sobą w tym, jak oburzające, seksualne, uzbrojone w rozmaite bronie i służalcze potrafią być. To ta sama historia i ten sam pomysł: cała idea nie zaczyna się i kończy na Homelanderze. To on rozsiał ziarno, z którego wykiełkowały inne postacie.

