Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ubisoft wspomina serię Prince of Persia. 36 lat historii w 36 sekund

Ubisoft nie zapomina o marce Prince of Persia. W sieci pojawiło się krótkie wideo, które pokazuje, jak seria zmieniła się przez 36 lat obecności na rynku.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  prince of persia 
ubisoft
Prince of Persia: Two Thrones fot. Ubisoft
Reklama

Prince of Persia to seria gier, której początki sięgają 1989 roku. Właśnie wtedy na rynek trafiła pierwsza odsłona cyklu – dwuwymiarowa platformówka, w której gracze wcielali się w tytułowego Księcia Persji. Produkcja zyskała uznanie m.in. dzięki atrakcyjnej jak na tamte czasy oprawie graficznej, płynnym animacjom oraz satysfakcjonującej rozgrywce.

Od premiery oryginału seria przeszła znaczną ewolucję, stopniowo zmierzając w kierunku przygodowych gier akcji. Najnowsze odsłony podążyły jednak w jeszcze innych kierunkach – wydane w 2024 roku Prince of Persia: The Lost Crown okazało się solidną metroidvanią, natomiast The Rogue Prince of Persia połączyło dynamiczną walkę z elementami platformowymi i mechanikami roguelike.

Rozwój serii na przestrzeni lat podsumowuje krótkie wideo opublikowane na oficjalnym profilu Ubisoft Polska w serwisie X. W trwającym 36 sekund materiale przedstawiono całą, 36-letnią historię marki.

Prince of Persia - wszystkie gry z serii

  • 1989 - Prince of Persia
  • 1993 - Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame
  • 1999 - Prince of Persia 3D
  • 2003 - Prince of Persia: The Sands of Time
  • 2004 - Prince of Persia: Warrior Within 
  • 2005 - Prince of Persia: The Two Thrones
  • 2005 - Battles of Prince of Persia
  • 2008 - Prince of Persia
  • 2008 - Prince of Persia: The Fallen King
  • 2010 - Prince of Persia: The Forgotten Sands
  • 2020 - Prince of Persia: The Dagger of Time (VR)
  • 2024 - Prince of Persia: The Lost Crown
  • 2025 - The Rogue Prince of Persia

Warto przypomnieć, że w produkcji od dłuższego czasu znajduje się również remake Piasków Czasu. Zakulisowe informacje wskazują na burzliwą produkcję, ale według najnowszych informacji jego premiera planowana jest na rok 2026. Pozostaje trzymać kciuki, że tym razem obejdzie się bez dalszych opóźnień. 

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  prince of persia 
ubisoft
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Jedna bitwa po drugiej
-

Jedna bitwa po drugiej - kiedy premiera w VOD? Tym filmem zachwycały się gwiazdy kina

2 Rambo
-

Lionsgate kupuje Rambo i Niezniszczalnych! W planach filmy, seriale i "wymyślenie bohatera na nowo"

3 One Piece - Bon Clay
-

Bon Clay obsadzony w 3. sezonie One Piece! Nowe spojrzenie na Nico Robin w materiale zza kulis

4 Śnieżka - remake Disneya z Rachel Zegler i Gal Gadot wreszcie wejdzie do kin. Premiera 21 marca.
-

Rachel Zegler broni Śnieżki: „Była numerem 1 w streamingu”

5 Grace Caroline Currey
-

Już nie Alexandra Daddario. Według fanów to ona powinna zostać nową Wonder Woman

6 Benicio del Toro w Sicario
-
Plotka

Prequel Ocean's 11 znalazł złoczyńcę? Znacie go z Sicario

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e213

Moda na sukces

s08e04

FBI

s28e11

The Voice

s42e265

Ridiculousness

s42e266

Ridiculousness

s42e267

Ridiculousness

s42e268

Ridiculousness

s42e269

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey

ur. 1969, kończy 56 lat

Ralph Macchio
Ralph Macchio

ur. 1961, kończy 64 lat

Olivia Taylor Dudley
Olivia Taylor Dudley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jean-Luc Bilodeau
Jean-Luc Bilodeau

ur. 1990, kończy 35 lat

Bartłomiej Kotschedoff
Bartłomiej Kotschedoff

ur. 1987, kończy 38 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 People
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2024. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV