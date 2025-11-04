Prince of Persia to seria gier, której początki sięgają 1989 roku. Właśnie wtedy na rynek trafiła pierwsza odsłona cyklu – dwuwymiarowa platformówka, w której gracze wcielali się w tytułowego Księcia Persji. Produkcja zyskała uznanie m.in. dzięki atrakcyjnej jak na tamte czasy oprawie graficznej, płynnym animacjom oraz satysfakcjonującej rozgrywce.
Od premiery oryginału seria przeszła znaczną ewolucję, stopniowo zmierzając w kierunku przygodowych gier akcji. Najnowsze odsłony podążyły jednak w jeszcze innych kierunkach – wydane w 2024 roku Prince of Persia: The Lost Crown okazało się solidną metroidvanią, natomiast The Rogue Prince of Persia połączyło dynamiczną walkę z elementami platformowymi i mechanikami roguelike.
Rozwój serii na przestrzeni lat podsumowuje krótkie wideo opublikowane na oficjalnym profilu Ubisoft Polska w serwisie X. W trwającym 36 sekund materiale przedstawiono całą, 36-letnią historię marki.
Prince of Persia - wszystkie gry z serii
- 1989 - Prince of Persia
- 1993 - Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame
- 1999 - Prince of Persia 3D
- 2003 - Prince of Persia: The Sands of Time
- 2004 - Prince of Persia: Warrior Within
- 2005 - Prince of Persia: The Two Thrones
- 2005 - Battles of Prince of Persia
- 2008 - Prince of Persia
- 2008 - Prince of Persia: The Fallen King
- 2010 - Prince of Persia: The Forgotten Sands
- 2020 - Prince of Persia: The Dagger of Time (VR)
- 2024 - Prince of Persia: The Lost Crown
- 2025 - The Rogue Prince of Persia
Warto przypomnieć, że w produkcji od dłuższego czasu znajduje się również remake Piasków Czasu. Zakulisowe informacje wskazują na burzliwą produkcję, ale według najnowszych informacji jego premiera planowana jest na rok 2026. Pozostaje trzymać kciuki, że tym razem obejdzie się bez dalszych opóźnień.
