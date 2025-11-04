fot. Ubisoft

Prince of Persia to seria gier, której początki sięgają 1989 roku. Właśnie wtedy na rynek trafiła pierwsza odsłona cyklu – dwuwymiarowa platformówka, w której gracze wcielali się w tytułowego Księcia Persji. Produkcja zyskała uznanie m.in. dzięki atrakcyjnej jak na tamte czasy oprawie graficznej, płynnym animacjom oraz satysfakcjonującej rozgrywce.

Od premiery oryginału seria przeszła znaczną ewolucję, stopniowo zmierzając w kierunku przygodowych gier akcji. Najnowsze odsłony podążyły jednak w jeszcze innych kierunkach – wydane w 2024 roku Prince of Persia: The Lost Crown okazało się solidną metroidvanią, natomiast The Rogue Prince of Persia połączyło dynamiczną walkę z elementami platformowymi i mechanikami roguelike.

Rozwój serii na przestrzeni lat podsumowuje krótkie wideo opublikowane na oficjalnym profilu Ubisoft Polska w serwisie X. W trwającym 36 sekund materiale przedstawiono całą, 36-letnią historię marki.

Prince of Persia - wszystkie gry z serii

1989 - Prince of Persia

1993 - Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame

1999 - Prince of Persia 3D

2003 - Prince of Persia: The Sands of Time

2004 - Prince of Persia: Warrior Within

2005 - Prince of Persia: The Two Thrones

2005 - Battles of Prince of Persia

2008 - Prince of Persia

2008 - Prince of Persia: The Fallen King

2010 - Prince of Persia: The Forgotten Sands

2020 - Prince of Persia: The Dagger of Time (VR)

2024 - Prince of Persia: The Lost Crown

2025 - The Rogue Prince of Persia

Warto przypomnieć, że w produkcji od dłuższego czasu znajduje się również remake Piasków Czasu. Zakulisowe informacje wskazują na burzliwą produkcję, ale według najnowszych informacji jego premiera planowana jest na rok 2026. Pozostaje trzymać kciuki, że tym razem obejdzie się bez dalszych opóźnień.