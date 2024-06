Prince of Persia: The Sands of Time - remake nadal powstaje. Kolejne studio dołącza do prac

fot. Ubisoft

Pierwszy zwiastun remake'u Prince of Persia: The Sands of Time pojawił się jeszcze w 2020 roku i zapowiadał, że nowa wersja kultowego klasyka zadebiutuje w styczniu roku 2021. Tak się jednak nie stało - negatywne opinie na temat materiału wideo sprawiły, że Ubisoft zdecydował się opóźnić premierę, a niedawne, nieoficjalne informacje sugerują, że prace rozpoczęto całkowicie od nowa. I choć niektórzy mają obawy co do stanu produkcji, to Ubisoft co jakiś czas przypomina o tym tytule i zapewnia, że wszystko jest z nim w porządku. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia również w tym przypadku.

Na oficjalnym profilu Ubisoft Toronto (mającego na koncie między innymi Far Cry 5, Far Cry 6 czy Watch Dogs: Legion) poinformowano, że deweloperzy z tego oddziału dołączyli do prac nad remakiem. Warto również podkreślić, że ten sam zespół zajmuje się rozwojem innego wyczekiwanego remake'u, a mianowicie Splinter Cell. W odpowiedzi na pytanie jednego z fanów zdradzili, że prace nad tą grą również trwają.

https://x.com/UbisoftToronto/status/1797629314059661635