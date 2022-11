Prince of Persia: The Sands of Time Remake z kolejnymi problemami? Ubisoft anuluje pre-ordery i zwraca pieniądze

fot. Ubisoft

Remake Prince of Persia: The Sands of Time został mocno skrytykowany tuż po tym, jak Ubisoft opublikował pierwsze materiały promocyjne. Firma zdecydowała się na cofnięcie do etapu projektowania i przeprojektowania gry tak, aby spodobała się ona graczom. Wygląda jednak, że napotkano kolejne trudności i w najbliższym czasie nie mamy co spodziewać się premiery. Pre-ordery zostały bowiem anulowane przez Ubisoft, a gracze odzyskają wydane pieniądze.

https://twitter.com/princeofpersia/status/1589667752633143297

Wydawca zapewnia jednak, że anulowanie zamówień przedpremierowych nie oznacza skasowania produkcji i prace nad nią nadal trwają w studiu w Montrealu. Niestety jak na twórcy nie są gotowi, by ujawnić jak wygląda obecny stan gry, a na efekty ich działań trzeba jeszcze poczekać.